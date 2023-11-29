 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Японии разбился американский конвертоплан

В Японии разбился американский конвертоплан Osprey
Конвертоплан Osprey
Конвертоплан Osprey (Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / Global Look Press)

Американский военный конвертоплан V-22 Osprey потерпел крушение у юго-западного японского острова, сообщает Kyodo и NHK со ссылкой на Береговую охрану страны.

На борту могли находиться восемь человек. Самолет упал в море в районе префектуры Кагосима. Конвертоплан Osprey состоит на вооружении корпуса морской пехоты и командования специальных операций ВВС США.

По информации японского Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, Osprey вылетел с военной базы США «Ивакуни» в префектуре Ямагути и направился на другую американскую военную базу, расположенную на Окинаве. В Минобороны уточнили, что конвертоплан сменил пункт назначения и разбился по пути в аэропорт.

Материал дополняется.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 97,07 (-0,09) Инвестиции, 28 ноя, 16:49 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 88,61 (-0,09) Инвестиции, 28 ноя, 16:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:15
Ближневосточные мигранты уехали от границы с Финляндией после ее закрытия Политика, 10:12
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 10:09
Ефимов сообщил о выделении более 9 га на масштабные инвестпроекты Экономика, 10:08
Москва выставила на торги квартиры по цене до ₽3 млн Недвижимость, 09:58
В Японии разбился американский конвертоплан Политика, 09:58
«Инарктика» уточнила цену SPO на Мосбирже Инвестиции, 09:58
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 09:57
ФСБ сообщила о предотвращении подрыва военкомата в Воронеже Политика, 09:56
И McDonald’s не помог: почему в США массово банкротятся франшизы фастфуда Pro, 09:54
Как перестать просто делать то, что хочет клиент РБК и ВТБ, 09:46
«Ведомости» узнали о планах Skyeng провести IPO в 2024 году Инвестиции, 09:40
В Петербурге полковника и майора МВД задержали по делу о взятке Бизнес, 09:35
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 09:34