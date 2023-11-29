В Японии разбился американский конвертоплан

Конвертоплан Osprey (Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / Global Look Press)

Американский военный конвертоплан V-22 Osprey потерпел крушение у юго-западного японского острова, сообщает Kyodo и NHK со ссылкой на Береговую охрану страны.

На борту могли находиться восемь человек. Самолет упал в море в районе префектуры Кагосима. Конвертоплан Osprey состоит на вооружении корпуса морской пехоты и командования специальных операций ВВС США.

По информации японского Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, Osprey вылетел с военной базы США «Ивакуни» в префектуре Ямагути и направился на другую американскую военную базу, расположенную на Окинаве. В Минобороны уточнили, что конвертоплан сменил пункт назначения и разбился по пути в аэропорт.

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