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При крушении конвертоплана в Австралии пострадали 23 морпеха США

При падении конвертоплана V-22 Osprey в Австралии пострадали 23 американских морпеха
Конвертоплан V-22 Osprey
Конвертоплан V-22 Osprey (Фото: U.S. Marines / Keystone Press Agency / Global Look Press)

После крушения конвертоплана V-22 Osprey на севере Австралии пострадали 23 американских военнослужащих, сообщил комиссар полиции штата Северная Каролина Майкл Мерфи, передает Австралийская радиовещательная корпорация (ABC).

Пятерых военных госпитализировали в австралийский город Дарвин для лечения, а остальных осматривают на месте происшествия, уточнил Мерфи. Как минимум один пострадавший находится в критическом состоянии. Позже представитель морской пехоты США сообщил о трех погибших.

Утром 27 августа американский конвертоплан V-22 Osprey разбился возле острова Мелвилл (принадлежит Северной территории Австралии), у берегов города Дарвин, во время учений Predators Run. В них участвуют 500 военных из США, по 120 из Филиппин и Индонезии и 50 из Восточного Тимора.

Австралийских военных на борту конвертоплана не было.

Теги
конвертоплан США американские военные Австралия авиакатастрофа морпехи
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