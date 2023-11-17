В Узбекистане во время учений разбился вертолет Ми-8
Узбекский военный вертолет Ми-8 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета, сообщило Минобороны страны. Все члены экипажа погибли.
«17 ноября 2023 года в 20:15 (18:15 мск. — РБК) вертолет Ми-8 командования Войска ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне «Каттакурган» потерпел крушение», — говорится в публикации.
Экипаж вертолета погиб. Точное число жертв не названо.
Специальная комиссия установит причины инцидента. В министерстве выразили соболезнования семьям и близким погибших.
11 ноября пять американских военнослужащих погибли в результате крушения самолета Военно-воздушных сил США в Средиземном море на учениях. ЧП произошло во время дозаправки в воздухе. Расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы продолжается.
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