В Узбекистане во время учений разбился вертолет Ми-8

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Узбекский военный вертолет Ми-8 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета, сообщило Минобороны страны. Все члены экипажа погибли.

«17 ноября 2023 года в 20:15 (18:15 мск. — РБК) вертолет Ми-8 командования Войска ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне «Каттакурган» потерпел крушение», — говорится в публикации.

Экипаж вертолета погиб. Точное число жертв не названо.

Специальная комиссия установит причины инцидента. В министерстве выразили соболезнования семьям и близким погибших.

11 ноября пять американских военнослужащих погибли в результате крушения самолета Военно-воздушных сил США в Средиземном море на учениях. ЧП произошло во время дозаправки в воздухе. Расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы продолжается.