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В Узбекистане во время учений разбился вертолет Ми-8

В Узбекистане разбился вертолет Ми-8 вооруженных сил, экипаж погиб
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Узбекский военный вертолет Ми-8 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета, сообщило Минобороны страны. Все члены экипажа погибли.

«17 ноября 2023 года в 20:15 (18:15 мск. — РБК) вертолет Ми-8 командования Войска ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне «Каттакурган» потерпел крушение», — говорится в публикации.

Экипаж вертолета погиб. Точное число жертв не названо.

Специальная комиссия установит причины инцидента. В министерстве выразили соболезнования семьям и близким погибших.

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Теги
Вертолет Ми-8 Узбекистан военные учения
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