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У берегов Австралии упал конвертоплан с около 20 морпехами США
У берегов Австралии во время учений упал конвертоплан V-22 Osprey с около 20 морпехами США
Американский конвертоплан V-22 Osprey разбился у берегов австралийского Дарвина, на борту находились около 20 морских пехотинцев, сообщает Sky News Australia.
Он упал возле острова Мелвилл (принадлежит Северной территории Австралии) во время учений Predators Run. В них участвуют 500 военных из США, по 120 из Филиппин и Индонезии и 50 из Восточного Тимора.
По данным источников телеканала, несколько морпехов числятся пропавшими без вести.
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