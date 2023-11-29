«Последнее окно»: как мигранты пытались попасть в ЕС через Заполярье

Что происходило на пограничных переходах в Мурманской области в день, когда Финляндия объявила о закрытии границы с Россией, и за пару дней до этого — репортаж РБК

Фото: Министерство региональной безопасности Мурманской области

Финляндия объявила о решении на время закрыть всю границу с Россией с 30 ноября из-за наплыва мигрантов, стремящихся попасть в ЕС. С 18 ноября Хельсинки постепенно закрывал российско-финские погранпереходы начиная с самых южных в Ленинградской области; поток мигрантов вслед за этим переориентировался на более северные. Самый северный переход «Лотта» в Мурманской области в конце концов остался единственным действующим, но проработал только пять дней.

«Самый спокойный КПП»

«Лотта» (с финской стороны «Райа-Йосеппи») находится в 240 км от Мурманска. Финское издание Helsingin Sanomat называло его самым спокойным КПП на восточной границе — за день при обычных условиях работы его могло пересечь всего несколько человек. Но даже сейчас, на фоне волны мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, «Лотта» таким КПП и остается — ажиотажа на границе по-прежнему нет. Так, во вторник, 28 ноября, примерно с 12:30 до 15:00 (КПП работает с 11:00 до 15:00) из России в сторону Финляндии выехала только одна машина с пассажирами, мигрантов среди них не было.

Люди, работающие рядом с погранпереходом, рассказали корреспонденту РБК, что видели проезжавших в сторону КПП мигрантов накануне, а также в течение нескольких дней до этого. Все везли с собой велосипеды.

Как сообщили РБК в Пограничной службе Финляндии, с 20 ноября через этот КПП перешли 63 просителя убежища. В основном это были граждане Сирии, Сомали, Йемена и Ирака. «Все заявления, поданные на открытом пункте пропуска, находятся в обработке, никому не было отказано во въезде», — добавили там. При этом около 50 мигрантов прибыли на автобусе, организованном региональными властями, от КПП «Салла» в Кандалакшском районе, после того как Финляндия его закрыла с 15 ноября.

КПП Лотта 28 ноября (Фото: Мария Лисицына / РБК) КПП Лотта 28 ноября (Фото: Мария Лисицына / РБК) КПП Лотта 28 ноября (Фото: Мария Лисицына / РБК) КПП Лотта 28 ноября (Фото: Мария Лисицына / РБК) КПП Лотта 28 ноября (Фото: Мария Лисицына / РБК)

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

Вокруг КПП «Лотта» пусто. Раньше там были заправка с кафе и гостиница для едущих в Финляндию или возвращающихся в Россию. Теперь ничего не работает уже примерно год, рассказали РБК местные жители. По их словам, и заправка, и гостиница были подключены к финским электросетям и после обострения отношений двух стран на фоне конфликта на Украине и санкций финны отключили электричество. Таможенники и охранники, которые живут в округе, сейчас пользуются электрогенераторами.

Заправка рядом с КПП Лотта (Фото: Мария Лисицына / РБК) Заправка рядом с КПП Лотта (Фото: Мария Лисицына / РБК) Заправка рядом с КПП Лотта (Фото: Мария Лисицына / РБК) Заправка рядом с КПП Лотта (Фото: Мария Лисицына / РБК) Заправка рядом с КПП Лотта (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Дорога в Алакуртти

Первые мигранты начали появляться в Мурманской области примерно 20 ноября, рассказали РБК местные жители. После закрытия самых удобных КПП на границе с Финляндией в Ленинградской области (РБК ранее писал об особенностях «велосипедной миграции» в этом регионе) поток желающих попасть в ЕС переориентировался на тогда еще открытый мурманский КПП «Салла» (примерно в 180 км от города Кандалакша).

Почему мигранты поехали в ЕС через Мурманскую область на велосипедах Первые сообщения о том, что мигранты из Йемена, Сомали, Сирии, Афганистана и других стран массово начали пересекать границу с Финляндией, появились в середине ноября. Финская пограничная служба сообщала, что они движутся через КПП на юго-востоке страны (там проходит граница с Ленобластью и расположены три КПП), для перехода используют велосипеды (пересекать границу можно только на транспорте), не имеют шенгенской визы и по прибытии в Финляндию сразу просят об убежище. По правилам ЕС, такие прошения должны быть рассмотрены, даже если у просителя нет необходимых документов для пребывания в стране. Финляндия заявила, что в связи с массовым прибытием беженцев из стран Ближнего Востока и Африки опасается за безопасность страны, поэтому приняла решение с полуночи 18 ноября закрыть три КПП в Ленобласти и один — в Карелии. После этого попасть в Финляндию из России можно было только через четыре КПП в Мурманской области и Карелии.

Сейчас в Кандалакше мороз до минус 20, давно выпал снег. Большая часть мигрантов одета очень легко — в тонкие куртки и летние кеды, рассказывает РБК глава Кандалакшского района Александр Самарин.

«20 ноября мне сообщили из поселка Алакуртти, что в районе КПП, за 60 км до границы с Финляндией, находятся 15 мигрантов. Их высадили из машин еще до КПП, и они шли пешком, в мороз. Я доложил об этом губернатору [Мурманской области Андрею Чибису], и по его поручению мы развернули пункты обогрева, чтобы обеспечить гражданам южных стран комфортное пребывание, чтобы никто не получил обморожений», — говорит Самарин.

В основном границу пытались перейти мужчины, но были и женщины с детьми. До границы они обычно ехали на такси, с собой везли вещи, на крышах машин или в багажниках — велосипеды. Останавливались на КПП в Алакуртти, ели, пили чай, грелись, ехали дальше на границу. Всего в пункте обогрева побывали около 400 человек, подсчитал глава района.

Алакуртти — это небольшое село в Кандалакшском районе. На въезде в пограничную зону установлен первый КПП, где у едущих в сторону российско-финской границы проверяют документы. Там поставили пункт обогрева: две большие палатки, в каждой по две печки, которые топят дровами. Кормили горячим три раза в день — гречкой с тушенкой, рисовой кашей. Наливали чай, привезли питьевую воду.

У пунктов обогрева дежурили машины скорой помощи, полиции и ФСБ. Некоторым мигрантам понадобилась медицинская помощь, вспоминает Самарин, но ничего серьезного: у кого-то живот болел, кто-то упал. «В целом все было в штатном режиме, происшествий не было», — говорит глава Кандалакшского района.

Пункт обогрева для мигрантов, который развернули в поселке Алакуртти, действовал до закрытия границы (Фото: Министерство региональной безопасности Мурманской области) Пункт обогрева для мигрантов, который развернули в поселке Алакуртти, действовал до закрытия границы (Фото: Министерство региональной безопасности Мурманской области) Пункт обогрева для мигрантов, который развернули в поселке Алакуртти, действовал до закрытия границы (Фото: Министерство региональной безопасности Мурманской области) Пункт обогрева для мигрантов, который развернули в поселке Алакуртти, действовал до закрытия границы (Фото: Министерство региональной безопасности Мурманской области) Пункт обогрева для мигрантов, который развернули в поселке Алакуртти, действовал до закрытия границы (Фото: Министерство региональной безопасности Мурманской области)

Спустя два дня после того, как в регион начали приезжать мигранты, губернатор Андрей Чибис ввел дополнительные меры безопасности. С вечера 22 ноября в Мурманской области введен режим повышенной готовности, на въездах поставлены дополнительные КПП, где у иностранцев проверяли документы. Муниципальным властям поручили организовать три пункта временного пребывания иностранцев. Деньги на питание мигрантов решили выделить из резервного фонда областного правительства, материально-техническое обеспечение — из его же резерва материальных ресурсов.

Пункты временного пребывания были организованы в Мурманске, поселке Зверосовхоз недалеко от города и в Кандалакше. Мурманский пункт расположился в здании детского сада, в поселке Зверосовхоз — в здании спортзала, кандалакшский — в здании, принадлежащем администрации. В первых двух пунктах пока не селили мигрантов, хотя там готовы к их приему. А в кандалакшский пункт от КПП «Салла» привезли тех, у кого были проблемы с документами, разрешающими пребывание в России, например просрочена виза. Всего за прошлую неделю там разместили 21 мигранта. Все они ждали решения суда, после чего их отправили в специальные миграционный центры дожидаться депортации.

Внутри — большая комната с раскладушками, подушками и одеялами. Это мужская спальня. Такая же комната, но поменьше, — женская. Есть ванная комната с новой душевой кабиной, купленной специально накануне, санузел, отдельное помещение для приема пищи. Еду туда привозили из кафе. Во всех помещениях, кроме ванной и санузла, стоят камеры наблюдения, изображение с которых транслировалось на пост охраны при входе в здание и в полицию.

Пункт временного пребывания мигрантов, развернутый в Кандалакше (Фото: Мария Лисицына / РБК) Пункт временного пребывания мигрантов, развернутый в Кандалакше (Фото: Мария Лисицына / РБК) Пункт временного пребывания мигрантов, развернутый в Кандалакше (Фото: Мария Лисицына / РБК) Пункт временного пребывания мигрантов, развернутый в Кандалакше (Фото: Мария Лисицына / РБК) Пункт временного пребывания мигрантов, развернутый в Кандалакше (Фото: Мария Лисицына / РБК) Пункт временного пребывания мигрантов, развернутый в Кандалакше (Фото: Мария Лисицына / РБК)

«Все разъехались»

Финляндия быстро отреагировала на перенаправление потока мигрантов. До этого Хельсинки предупреждал, что если мигранты продолжат приезжать, то будут закрыты и остальные погранпереходы. 22 ноября премьер-министр страны Петтери Орпо объявил о закрытии почти всех пунктов пропуска с полуночи 25 ноября. Оказался закрыт и кандалакшский «Салла», через который ехали в том числе те, кто не успел пересечь границу в Ленобласти.

Последним «окном в Финляндию» остался самый северный КПП «Лотта», но с 30 ноября закроется и он — такое решение Финляндия приняла 28 ноября. Мера будет действовать до 13 декабря, в этот период подать заявление на предоставление убежища можно будет в финских портах и аэропортах.

Президент Финляндии Саули Ниинистё обвинял Москву в использовании мигрантов для дестабилизации обстановки и заявлял, что российские пограничники помогают беженцам пересекать российско-финскую границу. МИД России назвал такие обвинения «очень странными». Кремль выражал сожаление из-за «сознательного дистанцирования» Хельсинки от «прежнего доброго уровня характера двусторонних отношений». Финляндия утверждала, что не намерена вести переговоры о ситуации на границе на уровне глав государств. При этом Орпо не исключил продолжения дискуссии на дипломатическом уровне.

«Когда финны закрыли границу, мы довели до людей, собравшихся на КПП в Алакуртти, информацию, что пересечь границу они не смогут. Нашли среди мигрантов переводчика, который хорошо говорил по-русски, и он все это объяснял. Агрессии не было, но у людей, конечно, было сожаление», — рассказал РБК глава Кандалакшского района Александр Самарин.

В итоге мигранты разъехались: кто-то решил вернуться в Санкт-Петербург (таких оказалось почти 200 человек, им организовали автобус), кто-то решил снова пытаться проехать через КПП «Лотта» (около 50 человек поехали на автобусе туда), остальные самостоятельно уехали на такси.

С 20 ноября и до закрытия финнами погранперехода границу через КПП «Салла» в Кандалакшском районе успели пересечь 184 человека, говорит Самарин. «При этом, пока погранпереход работал, финны искусственно ограничивали пропускную способность пограничного КПП», — добавил он. После того как границу закрыли и все разъехались, власти сняли пункты обогрева — в них больше не было необходимости.

Сирийцы Махмуд, Ахмед и Мохаммед оказались в числе тех, кто не успел попасть в Финляндию через кандалакшский переход. Они в России по студенческим визам. У Махмуда она заканчивается в феврале, и до этого времени он собирался попасть в ЕС, чтобы попросить там убежище. «Мы ищем достойную и безопасную жизнь для себя и наших детей», — утверждает он, с трудом объясняясь через онлайн-переводчик. Никто из них не говорит ни по-русски, ни по-английски. Их дети остались в Сирии и Ливане.

Сейчас сирийцы живут в гостинице в Кандалакше и пока не решили, что делать, может быть, поедут в Москву.