Путин и Токаев подписали декларацию в честь 30-летия дипломатических отношений

Путин и Токаев выступили за соблюдение Устава ООН и «поддержание мира»

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Документ опубликован на сайте Кремля.

В декларации говорится, что Россия и Казахстан:

привержены принципам международного права, в том числе закрепленным в Уставе ООН. «Российская Федерация и Республика Казахстан отмечают, что принципы международного права являются основой справедливых и равноправных международных отношений, формирующих пространство равной и неделимой безопасности и эффективного экономического взаимодействия», — подчеркивается в тексте.

проводят самостоятельную внешнюю политику, направленную на защиту национальных интересов.

«взаимодействуют в целях поддержания мира, стабильности и безопасности» на глобальном и региональном уровнях и выступают за расширение вклада Совбеза ООН в предотвращение и урегулирование конфликтов.

будут воздерживаться от «любых действий, способных нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям».

развивают военно-техническое и военно-политическое сотрудничество, «отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран», а также продолжат взаимодействие между вооруженными силами.

подтверждают приверженность Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между от 25 мая 1992 года, а также Договору о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года. Страны развивают союзнические отношения как «равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия, стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества», уважают суверенитет и независимость друг друга и намерены выполнять международные обязательства, защищать права человека и основные свободы.

будут укреплять Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) как «одну из опор формирующегося более представительного, демократического и справедливого многополярного миропорядка».

Россия и Казахстан «исходят из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязано».

Кроме того, страны договорились объединить усилия в борьбе с терроризмом, стараться предотвратить гонку вооружений в космосе, координировать работу по реализации космических программ, сотрудничать в топливно-энергетической сфере, здравоохранении и культуре, укреплять межпарламентское сотрудничество и взаимодействие в рамках международных организаций.

Астана и Москва заинтересованы в формировании «более справедливой, сбалансированной и прозрачной международной торговой и валютно-финансовой системы, отражающей реалии многополярного мира» и выступают за деполитизацию деятельности многих экономических организаций. Стороны будут поддерживать усилия друг друга по «укреплению транспортной взаимосвязанности на пространстве Евразии» и способствовать бесперебойной работе международных транспортных коридоров.

«Российская Федерация и Республика Казахстан не приемлют любые попытки фальсификации, переписывания и «очернения» общей истории двух стран, являющейся важнейшей основой союзнических отношений Российской Федерации и Республики Казахстан, привержены бережному сохранению исторической правды о Второй мировой войне, решающей роли многонационального народа Советского Союза в разгроме нацистско-фашистской Германии», — гласит заключительный пункт декларации.

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