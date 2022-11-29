La Repubblica узнала о плане властей Италии национализировать НПЗ ЛУКОЙЛа
Правительство Италии намерено национализировать принадлежащий ЛУКОЙЛу нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии. Окончательное решение примут на заседании правительства в четверг, 1 декабря, сообщает La Repubblica со ссылкой на источники.
По данным газеты, над проектом о национализации «самого важного» НПЗ в Италии работают министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти и министр по делам бизнеса Адольфо Урсо. Завод должен перейти в распоряжение итальянского Минфина.
La Repubblica напоминает, что после 5 декабря — даты, когда вступит в силу нефтяное эмбарго ЕС, НПЗ больше не сможет получать нефть из России. Таким образом, под угрозой увольнения окажутся более 10 тыс. рабочих. В то же время после национализации завод сможет закупать сырую нефть у других государств, отмечает газета.
РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.
На ISAB приходится около 20% всех перерабатывающих мощностей Италии. Еще в сентябре власти страны исключали национализацию предприятия и отмечали, что лучшим решением была бы продажа НПЗ иностранному инвестору.
По данным источников Financial Times, ЛУКОЙЛ в ноябре отказался от продажи НПЗ американской инвестиционной компании Crossbridge Energy Partners. Российская сторона усомнилась в способности потенциального покупателя предоставить необходимую сумму для сделки, указывали собеседники газеты.
ЛУКОЙЛ в апреле 2008 года приобрел 49% доли в нефтеперерабатывающем заводе ISAB, расположенном в Приоло на юго-востоке Сицилии. Позднее НПЗ полностью вошел в группу. Он считается третьим в Европе по объему переработки.
До начала спецоперации на Украине ISAB получал от 30 до 40% своего сырья из России, остальное поступало от иностранных производителей. После 24 февраля банки-кредиторы прекратили финансирование и перестали предоставлять гарантии, необходимые для покупки нефти у альтернативных поставщиков. Завод стал потреблять только российскую нефть, указывала FT.