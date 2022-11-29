Politico узнало о планах ЕК обсудить расширение санкций против России

Politico: ЕС на этой неделе обсудит, на что еще можно расширить санкции против России

Politico отмечает, что обсуждение девятого пакета санкций — «уступка» Варшаве, которая попросила увязать потолок цен на нефть с новым санкционным пакетом

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Еврокомиссия (ЕК) на этой неделе готова начать переговоры со странами Евросоюза по подготовке нового — девятого — пакета санкций в отношении России, сообщает Politico со ссылкой на официальные лица.

По данным Politico, такой шаг Брюсселя — «уступка» Варшаве, которая «попросила привязать потолок цен на российскую нефть к девятому пакету санкций против России».

Издание отмечает, что накануне министры энергетики стран ЕС возобновили переговоры по установлению лимита цены на российскую нефть. Предполагалось, что страны блока объявят о достигнутых по этому вопросу договоренностях на минувшей неделе, однако между ними по-прежнему есть разногласия.

После начала российской спецоперации на Украине, целями которой Владимир Путин называл «денацификацию» и «демилитаризацию» соседнего государства, многие страны, включая страны ЕС, ввели или ужесточили санкции против Москвы. Как указывал Bloomberg, Россия еще в марте стала мировым лидером по числу введенных против нее ограничений — их количество превысило 10 тыс, в том числе более 1,1 тыс. со стороны Евросоюза.

Предыдущий, восьмой пакет санкций против России был принят ЕС 6 октября. В него, в частности, вошли введение потолка цен для российской нефти, запрет на импорт ряда товаров и экспортные ограничения. Последние ограничат доступ России к товарам для оборонной сферы и промышленности, технологиям. Кроме того, ЕС расширил ограничения на использование россиянами криптоактивов в европейской юрисдикции, запретив пользоваться криптокошельками и криптосчетами независимо от суммы на счете в евровом эквиваленте (ранее запрет не распространялся на суммы до €10 тыс.).

Politico ранее сообщал, что основной мерой в рамках девятого пакета может стать масштабное расширение списка попавших под санкции ЕС физических лиц. Как сообщал накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров с главами МИДов прибалтийских стран, а также Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, в девятый пакет санкций против России могут войти полное отключение российских банков от SWIFT и запрет въезда россиян в ЕС.