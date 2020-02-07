Дерипаска проиграл суд на $95 млн чиновнику из правительства Касьянова

Многолетняя тяжба за право владением 50% «Трехгорной мануфактуры» завершилась в пользу экс-главы ВЭБа Владимира Чернухина. Дерипаска проиграл апелляцию по иску о выплате $95 млн

Олег Дерипаска (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Апелляционный суд Лондона отказался удовлетворить требования российского предпринимателя Олега Дерипаски по спору о выплате $95,2 млн экс-главе Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимиру Чернухину. Суд вынес решение по многолетней тяжбе в пользу последнего, пишет Forbes.

О судебной тяжбе между Дерипаской и Чернухиным, который в своем время занимал должности председателя ВЭБа и заместителя министра финансов в правительстве Михаила Касьянова, стало известно в конце 2017 года. Тогда Лондонский арбитражный суд признал Чернухина совладельцем компании «Трехгорная мануфактура» и обязал структуру, подконтрольную Дерипаске, выплатить Чернухину $95,2 млн.

«Трехгорка» была куплена принадлежащей Дерипаске промышленной группой «Базовый элемент» в 2002 году. В своем иске Чернухин утверждал, что в те годы был партнером Дерипаски и контролировал мануфактуру через кипрскую Navio Holdings, в которой ему принадлежало 50%. Однако доля была оформлена на его жену Лолиту Данилину — она возглавила «Трехгорную мануфактуру» после ее приобретения структурами «Базового элемента». В 2004 году, после того как Чернухина уволили из ВЭБа, его взаимоотношения с Дерипаской были оформлены акционерным соглашением.

Как отмечал в иске Чернухин, Дерипаска не выполнил условия этого соглашения, после чего их отношения испортились. В итоге экс-глава ВЭБа обратился в суд. Сперва Чернухин и Дерипаска в 2010 году встретились в Давосе. Тогда Дерипаска пообещал выкупить долю Чернухина в Navio за $100 млн, однако так этого и не сделал. Затем Чернухин обратился в международный арбитражный суд в Лондоне. В 2017 году он принял решение в пользу Чернухина и обязал Дерипаску выплатить экс-главе ВЭБа $95,2 млн. Год назад Высокий суд Лондона признал Чернухина реальным совладельцем компании «Трехгорная мануфактура» и отклонил претензии Данилиной, которая называла себя совладельцем компании. В свою очередь Дерипаска назвал это решение суда несправедливым и подал апелляцию.