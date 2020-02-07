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Дерипаска проиграл суд на $95 млн чиновнику из правительства Касьянова

Многолетняя тяжба за право владением 50% «Трехгорной мануфактуры» завершилась в пользу экс-главы ВЭБа Владимира Чернухина. Дерипаска проиграл апелляцию по иску о выплате $95 млн
Олег Дерипаска (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Апелляционный суд Лондона отказался удовлетворить требования российского предпринимателя Олега Дерипаски по спору о выплате $95,2 млн экс-главе Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимиру Чернухину. Суд вынес решение по многолетней тяжбе в пользу последнего, пишет Forbes.

О судебной тяжбе между Дерипаской и Чернухиным, который в своем время занимал должности председателя ВЭБа и заместителя министра финансов в правительстве Михаила Касьянова, стало известно в конце 2017 года. Тогда Лондонский арбитражный суд признал Чернухина совладельцем компании «Трехгорная мануфактура» и обязал структуру, подконтрольную Дерипаске, выплатить Чернухину $95,2 млн.

«Трехгорка» была куплена принадлежащей Дерипаске промышленной группой «Базовый элемент» в 2002 году. В своем иске Чернухин утверждал, что в те годы был партнером Дерипаски и контролировал мануфактуру через кипрскую Navio Holdings, в которой ему принадлежало 50%. Однако доля была оформлена на его жену Лолиту Данилину — она возглавила «Трехгорную мануфактуру» после ее приобретения структурами «Базового элемента». В 2004 году, после того как Чернухина уволили из ВЭБа, его взаимоотношения с Дерипаской были оформлены акционерным соглашением.

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Как отмечал в иске Чернухин, Дерипаска не выполнил условия этого соглашения, после чего их отношения испортились. В итоге экс-глава ВЭБа обратился в суд. Сперва Чернухин и Дерипаска в 2010 году встретились в Давосе. Тогда Дерипаска пообещал выкупить долю Чернухина в Navio за $100 млн, однако так этого и не сделал. Затем Чернухин обратился в международный арбитражный суд в Лондоне. В 2017 году он принял решение в пользу Чернухина и обязал Дерипаску выплатить экс-главе ВЭБа $95,2 млн. Год назад Высокий суд Лондона признал Чернухина реальным совладельцем компании «Трехгорная мануфактура» и отклонил претензии Данилиной, которая называла себя совладельцем компании. В свою очередь Дерипаска назвал это решение суда несправедливым и подал апелляцию.

Основной аргумент со стороны Дерипаски в апелляции, как отмечает Forbes, состоял в том, что условия акционерного соглашения исключают, что Чернухин мог воспользоваться своими правами по соглашению и отстаивать их в арбитраже. Но судья счел доказанным тот факт, что именно Чернухин, а не его бывшая гражданская супруга Лолита Данилина, был одной из сторон соглашения, и, следовательно, его обращение в арбитраж правомерно.

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Представитель Дерипаски отказался прокомментировать РБК решение суда.

В 2017 году пресс-служба «Базового элемента», комментируя тогдашнее решение суда, отмечала, что Чернухин являлся теневым акционером «Трехгорной мануфактуры», а партнером группы была Данилина. «При этом Лолита Данилина, имеющая хороший опыт в текстильном бизнесе, долгое время занималась операционным управлением предприятием. В настоящее время с целью защитить свои имущественные интересы госпожа Данилина также подала иск против Владимира Чернухина в Высокий суд Лондона», — заявляли в «Базовом элементе».

«Трехгорная мануфактура» — компания, владеющая одноименным коммерческим комплексом на берегу Москвы-реки в районе Пресни. В комплексе расположены остатки ткацкого производства, магазины, рестораны, лофты и офисы, в которых, в частности, находятся издательский дом Forward Media бывшей жены Олега Дерипаски Полины Юмашевой. Согласно данным СПАРК, в конце 2018 года чистая прибыль «Трехгорной мануфактуры» оценивалась в 512 млн руб., а чистые активы компании составляли 2,12 млрд руб.

Автор: Михаил Юшков
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: Олег Дерипаска, Чернухин, "Трехгорная мануфактура"
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