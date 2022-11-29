Клишас напомнил о завершении мобилизации после данных о брони адвокатам

В России завершена частичная мобилизация, напомнил сенатор, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он переслал публикацию телеграм-канала «ВЛагерь» в свой канал.

Так он отреагировал на слова президента общероссийской общественной организации Союз адвокатов России Игоря Трунова, который рассказал ТАСС о получении адвокатами права на бронирование от мобилизации. По его словам, Минобороны в ответ на запрос организации заявило, что адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию.

«В министерстве нам уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности. Сейчас мы прорабатываем механизм реализации бронирования адвокатов, рекомендации по организации этой работы», — добавил Трунов.

«У нас есть еще и союз адвокатов...», — написал Клишас.

Правозащитник Павел Чиков заявил, что адвокаты не получают автоматического бронирования от мобилизации, этот вывод, «мягко говоря», некорректен. Он указал, что закон запрещает адвокатам вступать в трудовые отношения в качестве работника, кроме научной, преподавательской и другой творческой деятельности. Адвокат может получить бронь от призыва по мобилизации, если одновременно с этим преподает в вузе, но именно как сотрудник учебного учреждения, а не адвокат, такие случае известны, продолжил Чиков.

«Поэтому процедура бронирования адвокатов остается неопределенной — кто и в каких случаях должен оформлять бронь адвокатам — неизвестно», — подчеркнул правозащитник, отметив, что «случаи бронирования адвокатов, освобождающих их от призыва по мобилизации, неизвестны».

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, об этом утром того же дня объявил президент Владимир Путин. Он назвал это решением адекватным угрозам, с которыми столкнулась страна. Минобороны отчиталось о завершении мобилизации спустя немногим более месяца — 28 октября.

При этом соответствующий указ президент не подписал, в Кремле заявили, что этого не требуется. «Указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента. Точка поставлена», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.