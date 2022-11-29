Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 63,3 (+0,42) Инвестиции, 28 ноя, 16:00
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 60,75 (+0,27) Инвестиции, 28 ноя, 16:00
У Роналду «украли» гол. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 01:32
Reuters сообщил о закупке Индией 40% морского экспорта Urals в ноябре Политика, 01:19
В «Укрэнерго» назвали, с какими странами обсуждают импорт электроэнергии Политика, 01:16
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 01:07
Клишас напомнил о завершении мобилизации после данных о брони адвокатам Политика, 00:42
Белый дом счел успешными дискуссии Запада по потолку цен на нефть Политика, 00:33
Маск сообщил об угрозах удалить Twitter из AppStore Технологии и медиа, 00:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
9 потрясающих романов, написанных женщинами. Их точно стоит прочитать Life, 00:04
ЦИАН оценил спад спроса на новостройки у границ Украины и новых регионов Недвижимость, 00:04
В продуктовые магазины вернулись скидки и промоакции Бизнес, 00:00
Сборная Португалии обыграла Уругвай и вышла в плей-офф чемпионата мира Спорт, 28 ноя, 23:59
На Красной площади открыли ГУМ-каток Общество, 28 ноя, 23:59
Гладков опроверг срочную закупку аптечек для МВД и планы нападения ВСУ Политика, 28 ноя, 23:47
Трансплант-игры: какой стала жизнь людей, переживших пересадку органов Партнерский проект, 28 ноя, 23:33
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

Клишас напомнил о завершении мобилизации после данных о брони адвокатам

В России завершена частичная мобилизация, напомнил сенатор, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он переслал публикацию телеграм-канала «ВЛагерь» в свой канал.

Так он отреагировал на слова президента общероссийской общественной организации Союз адвокатов России Игоря Трунова, который рассказал ТАСС о получении адвокатами права на бронирование от мобилизации. По его словам, Минобороны в ответ на запрос организации заявило, что адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию.

«В министерстве нам уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности. Сейчас мы прорабатываем механизм реализации бронирования адвокатов, рекомендации по организации этой работы», — добавил Трунов.

«У нас есть еще и союз адвокатов...», — написал Клишас.

Правозащитник Павел Чиков заявил, что адвокаты не получают автоматического бронирования от мобилизации, этот вывод, «мягко говоря», некорректен. Он указал, что закон запрещает адвокатам вступать в трудовые отношения в качестве работника, кроме научной, преподавательской и другой творческой деятельности. Адвокат может получить бронь от призыва по мобилизации, если одновременно с этим преподает в вузе, но именно как сотрудник учебного учреждения, а не адвокат, такие случае известны, продолжил Чиков.

«Поэтому процедура бронирования адвокатов остается неопределенной — кто и в каких случаях должен оформлять бронь адвокатам — неизвестно», — подчеркнул правозащитник, отметив, что «случаи бронирования адвокатов, освобождающих их от призыва по мобилизации, неизвестны».

Читайте на РБК Pro
Спрос на платину вырастет почти на 20%. Что это значит для «Норникеля»
Эмбарго ЕС: что будет с российскими нефтяными компаниями и акциями
Вечный праздник в датской глубинке: каково работать в Lego — в 4 пунктах
Coca-Cola или Adidas. Чьи акции больше всего выиграют после ЧМ-2022

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, об этом утром того же дня объявил президент Владимир Путин. Он назвал это решением адекватным угрозам, с которыми столкнулась страна. Минобороны отчиталось о завершении мобилизации спустя немногим более месяца — 28 октября.

При этом соответствующий указ президент не подписал, в Кремле заявили, что этого не требуется. «Указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента. Точка поставлена», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.

Теги
мобилизация Андрей Клишас адвокаты Совфед
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter