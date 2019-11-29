В Киеве увидели риск введения санкций США против «Укроборонпрома»

По словам главы антимонопольного ведомства Украины, это может произойти из-за контрактов китайских акционеров предприятия «Мотор Сич» с «Вертолетами России»

«Укроборонпром» может попасть под американские санкции из-за сделки по покупке предприятия «Мотор Сич» совместно с китайскими Skyrizon и Xinwei, заявил в эфире радио «Новое время» глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев.

По его словам, абсурдная ситуация может сложиться, если китайская сторона и «Укроборонпром» получат контроль над «Мотор Сич». «При этом США могут найти подтверждение тому, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок «Вертолетам России», — и возникнет кафкианская ситуация, когда «Укроборонпром» с «Мотор Сич» окажутся в американских антироссийских санкциях», — пояснил Терентьев.

В таком случае санкции США могут распространиться на все предприятия, финансирующие «Укроборонпром», включая государственные банки. Правительство и предприятие должны учитывать такие риски при принятии решения по сделке, отметил Терентьев.

В апреле 2018 года Служба безопасности Украины сообщила о попытках иностранных компаний захватить контроль над «Мотор Сич» и его деятельностью в сфере оборонных заказов и передать технологии другому государству, было открыто уголовное производство по статьям о приготовлении к преступлению (ч.1 ст. 14 УК) и диверсии (ст. 113 УК). В том же месяце суд в Киеве арестовал 56% акций ПАО «Мотор Сич», принадлежащих китайским инвесторам.