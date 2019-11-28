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Глава «Укроборонпрома» допустил интерес России в сделке с «Мотор Сич»
Гендиректор концерна Айварас Абромавичус уверен, что производителя двигателей для самолетов и вертолетов должно контролировать государство. Ранее СБУ завела уголовное дело из-за попытки иностранцев взять «Мотор Сич» под контроль
Айварас Абромавичус (Фото: Даниил Шамкин / Zuma / ТАСС)

Сделка, в рамках которой китайские инвесторы стали владельцами свыше 50% акций украинской компании «Мотор Сич», вызывает опасения в связи с возможной утечкой технологий в Китай или даже Россию. Об этом рассказал в интервью «Экономической правде» Айварас Абромавичус, назначенный президентом Владимиром Зеленским гендиректором концерна «Укроборонпром».

«Я считаю, что компанию «Мотор Сич» государство должно контролировать. Я считаю, что в итоге мы должны принять такой же закон, как и в других развитых странах, что при покупке иностранными инвесторами таких критически важных предприятий государство должно иметь право вето», — сказал Абромавичус.

Он отметил, что сделка с акциями «Мотор Сич» досталась ему «по наследству» (китайцы выкупили акции компании в 2017 году) и «Укроборонпром» теперь просит Антимонопольный комитет Украины продлить сроки рассмотрения запроса на консолидацию контрольного пакета завода в одних руках.

«После закрытия сделки по изменению собственника «Мотор Сич» наступят взаимоотношения нашего [конструкторского] бюро с по сути китайским заводом «Мотор Сич», — пояснил Абромавичус.

По его словам, существуют опасения по поводу того, что, покупая «Мотор Сич», китайцы приобретают не производственное предприятие, но принадлежащие ему технологии. При этом получателем их может стать даже не Китай, но Россия.

«Ну, по слухам, есть такие опасения», — сказал Абромавичус, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. «У нас есть много информации по этой сделке и еще больше слухов», — сказал он, комментируя предположение, что технологии «Мотор Сич» нужны России для создания совместно с Китаем тяжелого вертолета.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Мотор Сич» является стратегическим предприятием и возможность его продажи кому-либо должна обсуждаться с главой государства.

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В 2018 году президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев в интервью РБК объяснял продажу более 50% акций компании китайцам «коммерцией». Он также подтверждал, что «Мотор Сич» готовит двигатель для китайско-российского проекта по созданию вертолета AHL.

В апреле 2018 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о попытках иностранных компаний получить полный контроль над деятельностью «Мотор Сич» в сфере военных оборонных заказов и передать технологии на другой завод. В сообщении СБУ указывалось, что спецслужба ведет уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины «по факту подготовки к совершению действий, направленных на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия ПАО «Мотор Сич».

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Тогда же Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ) и наложил арест на 56% акций ПАО «Мотор Сич», принадлежащих китайским инвесторам.

В начале ноября 2019 года газета Wall Street Journal сообщила, что власти США предпринимают попытки не допустить перехода «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии» в сфере производства двигателей для авиатехники.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Мотор Сич», «Укроборонпром», Украина, Айварас Абромавичус
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