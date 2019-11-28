Глава «Укроборонпрома» допустил интерес России в сделке с «Мотор Сич»

Гендиректор концерна Айварас Абромавичус уверен, что производителя двигателей для самолетов и вертолетов должно контролировать государство. Ранее СБУ завела уголовное дело из-за попытки иностранцев взять «Мотор Сич» под контроль

Айварас Абромавичус (Фото: Даниил Шамкин / Zuma / ТАСС)

Сделка, в рамках которой китайские инвесторы стали владельцами свыше 50% акций украинской компании «Мотор Сич», вызывает опасения в связи с возможной утечкой технологий в Китай или даже Россию. Об этом рассказал в интервью «Экономической правде» Айварас Абромавичус, назначенный президентом Владимиром Зеленским гендиректором концерна «Укроборонпром».

«Я считаю, что компанию «Мотор Сич» государство должно контролировать. Я считаю, что в итоге мы должны принять такой же закон, как и в других развитых странах, что при покупке иностранными инвесторами таких критически важных предприятий государство должно иметь право вето», — сказал Абромавичус.

Он отметил, что сделка с акциями «Мотор Сич» досталась ему «по наследству» (китайцы выкупили акции компании в 2017 году) и «Укроборонпром» теперь просит Антимонопольный комитет Украины продлить сроки рассмотрения запроса на консолидацию контрольного пакета завода в одних руках.

«После закрытия сделки по изменению собственника «Мотор Сич» наступят взаимоотношения нашего [конструкторского] бюро с по сути китайским заводом «Мотор Сич», — пояснил Абромавичус.

По его словам, существуют опасения по поводу того, что, покупая «Мотор Сич», китайцы приобретают не производственное предприятие, но принадлежащие ему технологии. При этом получателем их может стать даже не Китай, но Россия.