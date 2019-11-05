WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич»

По данным издания, переговоры о покупке объединения «Мотор Сич» ведет основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс, чтобы не допустить контроля Китая над предприятием. В 2018 году украинский суд арестовал 56% акций, принадлежащих китайцам

Эрик Принс (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ). В августе издание уже писало, что покупке Пекином предприятия пытается помешать помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон (в сентябре покинул свой пост). Теперь же WSJ со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что переговоры о покупке «Мотор Сич» по поручению администрации президента США ведет Эрик Принс, основатель ЧВК Blackwater (ныне известна как Academi) и «неофициальный советник» Дональда Трампа.

По данным издания, Принс был на Украине 24–27 октября и посетил завод «Мотор Сич» в Запорожье. Кроме того, в конце сентября, по данным издания, предприятие посетили поверенный в делах посольства США в Киеве Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности Украины Дональд Винтер.

Принс отказался комментировать информацию WSJ, не стал комментировать ситуацию и представитель украинского правительства. Представитель подконтрольной Принсу компании Frontier Services Group сообщил WSJ, что предприниматель заинтересован в инвестициях в Украину.

«Любая деловая активность Эрика Принса, которую он может вести на Украине, полностью независима от любого правительства», — сказал представитель Принса.