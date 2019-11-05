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Бизнес ,  
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WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич»
По данным издания, переговоры о покупке объединения «Мотор Сич» ведет основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс, чтобы не допустить контроля Китая над предприятием. В 2018 году украинский суд арестовал 56% акций, принадлежащих китайцам
Эрик Принс (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ). В августе издание уже писало, что покупке Пекином предприятия пытается помешать помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон (в сентябре покинул свой пост). Теперь же WSJ со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что переговоры о покупке «Мотор Сич» по поручению администрации президента США ведет Эрик Принс, основатель ЧВК Blackwater (ныне известна как Academi) и «неофициальный советник» Дональда Трампа.

По данным издания, Принс был на Украине 24–27 октября и посетил завод «Мотор Сич» в Запорожье. Кроме того, в конце сентября, по данным издания, предприятие посетили поверенный в делах посольства США в Киеве Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности Украины Дональд Винтер.

Принс отказался комментировать информацию WSJ, не стал комментировать ситуацию и представитель украинского правительства. Представитель подконтрольной Принсу компании Frontier Services Group сообщил WSJ, что предприниматель заинтересован в инвестициях в Украину.

Политика
Президент «Мотор Сич» — РБК: «Мы потеряли Россию»

«Любая деловая активность Эрика Принса, которую он может вести на Украине, полностью независима от любого правительства», — сказал представитель Принса.

РБК направил запрос в компанию «Мотор Сич».

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ) и наложил арест на 56% акций ПАО «Мотор Сич», принадлежащих китайским инвесторам. Тогда же СБУ сообщила о попытках иностранных компаний получить полный контроль над деятельностью «Мотор Сич» в сфере военных оборонных заказов и передать технологии на другой завод. В сообщении СБУ указывалось, что спецслужба ведет уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ст. 113 («Приготовление к преступлению» и «Диверсия») Уголовного кодекса Украины «по факту подготовки к совершению действий, направленных на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия ПАО «Мотор Сич».

В 2017 году китайские СМИ сообщали о строительстве в городе Чунцин созданного в сотрудничестве с «Мотор Сич» завода, на котором будет вестись разработка, серийное производство и обслуживание турбовальных, турбовинтовых и турбовентиляторных двигателей.

Политика
Эксперты из США сочли поставки Украиной двигателей Китаю «ударом в спину»

В 2018 году президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев в интервью РБК объяснил продажу более 50% акций компании китайцам «коммерцией», а сообщения о переносе производства в Китай назвал «глупостью».

«Мы потеряли Россию, в результате объемы [производства] упали на 40%. Тут у нас ограничено все. Напрямую [двигатели] мы не поставляем. Разрешительные схемы работают в рамках международных обязательств. Их мы не имеем права не выполнять. Приходится выходить и на новые рынки, чтобы поддерживать производство — продавать Китаю, Индии, они покупают», — сказал тогда Богуслаев.

В августе 2018 года, комментируя для The Washington Times поставки Пекину украинских двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10, экс-советник комитета американского сената по международным отношениям Уильям Триплетт назвал такой шаг Киева «ударом в спину Военно-морскому флоту США».

Автор: Евгений Калюков
При участии: Инна Сидоркова
Теги: «Мотор Сич», Украина, Китай
Материалы по теме
Эксперты из США сочли поставки Украиной двигателей Китаю «ударом в спину»
Политика
WSJ узнала о планах Болтона помешать покупке Китаем украинского завода
Политика
Президент «Мотор Сич» — РБК: «Мы потеряли Россию»
Политика
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