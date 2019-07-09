ЕСПЧ принял решение по делу о выплатах за домашнее насилие в России

ЕСПЧ принял решение по делу о выплатах за домашнее насилие в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск пострадавшей от домашнего насилия Валерии Володиной и потребовал от России выплатить ей компенсацию. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ. Правозащитница Ольга Гнездилова сообщила у себя в Facebook, что это первое постановление о домашнем насилии в России.

ЕСПЧ постановил выплатить Володиной €20 тыс. за моральный вред, а также €5,9 тыс. для покрытия судебных издержек. По первому пункту пострадавшая изначально потребовала компенсацию в €40 тыс.

Женщина обратилась в ЕСПЧ, так как российские власти, по ее словам, не предоставили ей защиту от множественных эпизодов домашнего насилия, включая побои, похищение, преследование и угрозы. Она также отмечала, что правовые механизмы в России не позволяют бороться с проблемой домашнего насилия и дискриминируют женщин.

Согласно материалам дела, Володина начала жить вместе со своим партнером в Ульяновске в 2014 году. Через год они впервые расстались, и тогда мужчина угрожал, что убьет женщину и ее сына. Кроме прочего, отмечается в материалах суда, Володиной пришлось прервать беременность после побоев партнера.

Гнездилова обратила внимание, что кроме ответственности государства за жестокое обращение ЕСПЧ также признал дискриминацию женщин в России. Это решение было принято единогласно, добавила правозащитница.