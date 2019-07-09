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Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
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ЕСПЧ принял решение по делу о выплатах за домашнее насилие в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск пострадавшей от домашнего насилия Валерии Володиной и потребовал от России выплатить ей компенсацию. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ. Правозащитница Ольга Гнездилова сообщила у себя в Facebook, что это первое постановление о домашнем насилии в России.

ЕСПЧ постановил выплатить Володиной €20 тыс. за моральный вред, а также €5,9 тыс. для покрытия судебных издержек. По первому пункту пострадавшая изначально потребовала компенсацию в €40 тыс.

Женщина обратилась в ЕСПЧ, так как российские власти, по ее словам, не предоставили ей защиту от множественных эпизодов домашнего насилия, включая побои, похищение, преследование и угрозы. Она также отмечала, что правовые механизмы в России не позволяют бороться с проблемой домашнего насилия и дискриминируют женщин.

Согласно материалам дела, Володина начала жить вместе со своим партнером в Ульяновске в 2014 году. Через год они впервые расстались, и тогда мужчина угрожал, что убьет женщину и ее сына. Кроме прочего, отмечается в материалах суда, Володиной пришлось прервать беременность после побоев партнера.

Гнездилова обратила внимание, что кроме ответственности государства за жестокое обращение ЕСПЧ также признал дискриминацию женщин в России. Это решение было принято единогласно, добавила правозащитница.

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Адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов заявил РБК, что по его данным, подобные решения по России уже принимались судом. «Я уверен, были решения по этим статья. По этим двум статьям [статья 3 и 14 Европейской конвенции по защите прав и свобод человека] уже отработанная практика есть, по жалобам россиян. Например, 3 статья обычно используется там, где речь идет, например, о необоснованном содержании под стражей или о пытках, которые имеют место в правоохранительных органах у нас, — говорит Иван Павлов, — [В целом] нет ни одного похожего дела, хотя некоторые дела можно объединить по категориям. Обычно объединяют по той статье Европейской конвенции, в рамках которой рассматривается нарушение», — сказал адвокат.

Теги: ЕСПЧ, домашнее насилие, компенсация, россиянка, новости РБК
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