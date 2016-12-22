СБУ заявила о перехвате разговоров российских летчиков над Черным морем

Служба безопасности Украины перехватила переговоры экипажа российского истребителя Су-30 и вертолета Ка-52 с военным управлением России. Такое заявление сделал заместитель главы СБУ Олег Фролов, передал телеканал «112 Украина».
По его словам, эти переговоры свидетельствуют о том, что приказ об обстреле военных кораблей Украины был отдан целенаправленно. «Эти переговоры не оставляют никакого сомнения, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей», — заявил Фролов.
Позднее на сайте СБУ были опубликованы подробное сообщение и аудиозапись, которая, как утверждает спецслужба, является записью переговоров между диспетчерами, пилотами российской авиации (самолета Су-30 и вертолета Ка-52) и экипажем корабля Черноморского флота.
В частности, в этой записи есть фрагменты, где предполагаемый пилот Су-30 (с позывным 509, отмечает СБУ) просит у диспетчера с позывным Джемпер разрешения «начать работу». «До цели 24 км, разрешите первым работу», — говорит мужчина, которого СБУ называет пилотом.
Затем на записи приводится еще одно высказывание: «Работу окончил, ухожу по остатку на северную точку, далее на точку выхода».
В этот раз Джемпер отвечает: «Вас понял. Продолжаем на северную точку. Подскажите, работу выполнили?». «Работу выполнил, двумя практически», — сообщает 509-й.
В другом фрагменте приведены переговоры предполагаемых диспетчера и пилота Ка-52. Диспетчер просит: «Подскажите расход карандашей у вас». «У 47-го не было, у 49-го — два», — отвечают ему. СБУ поясняет, что 47-й и 49-й — это позывные пилотов вертолетов Ка-52.
Всего, по данным СБУ, по украинским кораблям было выпущено четыре ракеты — по две истребителем и вертолетом.
В сообщении СБУ также говорится, что «украинские корабли стали мишенью, на которых российские военные отрабатывали свои навыки применения различных видов оружия», а украинские военные «выжили чудом».
РБК направил запрос в Минобороны.
В воскресенье, 25 ноября, в Керченском проливе российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. По сообщению погранслужбы ФСБ, перед задержанием экипажи кораблей были несколько раз предупреждены о незаконности вторжения в территориальные воды России. Во время операции российские пограничные корабли применили оружие, а также пошли на таран украинского буксира. Задержанные украинские моряки и члены их экипажей были доставлены в Керчь. Моряков арестовали на два месяца.
В Киеве настаивают, что корабли заранее проинформировали о своем проходе российскую сторону и требований не нарушали. Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко ранее заявлял, что корабли были атакованы не только с российских военных судов, но и при помощи авиации, в частности истребителем Су-30, который выпустил по ним две ракеты.
После событий в Керченском проливе власти Украины решили ввести в нескольких областях страны режим военного положения, объяснив это «агрессией России против украинских военных судов». В Москве инцидент назвали провокацией.