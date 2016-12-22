СМИ узнали детали будущей встречи Путина и Трампа на саммите G20

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 1 декабря, сообщили Reuters и «РИА Новости». На переговоры президентов России и США отведено около двух часов

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Встреча президента Владимира Путина с его американским коллегой запланирована на 14:30 GMT (17:30 мск) 1 декабря на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные документы Кремля.

По сведениям «РИА Новости», ссылающегося на источник в одной из делегаций, встреча президента США Дональда Трампа и Путина пройдет в 17:30 мск 1 декабря. Согласно информации собеседника агентства, на нее отведено чуть более двух часов.

Эту же информацию подтверждают два источника РБК, знакомых с графиком поездки российского президента.

Встреча Путина и Трампа есть в расписании российской делегации, хотя ранее американский президент допускал, что может отказаться от переговоров с российским коллегой. Трамп говорил, что примет решение по встрече после того, как получит полный доклад о событиях в Керченском проливе. «Это будет определяющим. Может быть, я не буду встречаться. Мне не нравится эта агрессия», — заявлял Трамп.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отвечал, что, несмотря на слова Трампа, подготовка к встрече продолжается. Администрация президента США еще 27 ноября подтвердила, что встреча Путина и Трампа состоится. «Иной информацией от американских визави не поступало», — говорил Песков.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины в районе Керченского пролива. Согласно позиции Москвы, корабли зашли в территориальные воды России, опасно маневрировали и не подчинялись требованиям пограничников. Киев в свою очередь заявлял, что корабли действовали в полном соответствии с правилами и не нарушали границы. Действия России украинская сторона сочла актом агрессии.