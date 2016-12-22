Кремль прокомментировал возможную отмену встречи Трампа с Путиным

Дмитрий Песков заявил, что подготовка к встрече с лидером США в рамках саммита в Аргентине продолжается. Информации о ее возможной отмене не поступало, сообщил пресс-секретарь президента России

Дмитрий Песков (Фото: Татьяна Макеева / ТАСС)

Кремль не получал от США информации о возможности отмены встречи Владимира Путина с его американским коллегой в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Подготовка к встрече продолжается, иной информацией от американских визави не поступало. График Путина расписан по минутам: саммит «двадцатки», встречи на полях и официальный визит в Аргентину», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что 27 ноября было заявление от чиновницы Белого дома, что встреча состоится. О дате позднее сообщит помощник российского президента Юрий Ушаков, добавил Песков.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что его переговоры с Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» могут не состояться после инцидента с российскими пограничниками и украинскими кораблями в районе Керченского пролива. Окончательное решение будет принято после того, как службы национальной безопасности представят ему полный доклад о случившемся, добавил президент.

Незадолго до заявления Трампа пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс анонсировала двусторонние переговоры президентов США и России во время саммита G20 в Аргентине. Кроме встречи с Путиным у Трампа намечены переговоры с президентом Аргентины, премьер-министром Японии и канцлером Германии, рабочий ужин с председателем КНР Си Цзиньпином и встречи с лидерами Турции, Южной Кореи и Индии.​

По словам помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, встреча лидеров США и России станет «продолжением их дискуссий в Хельсинки», где в середине июля состоялся первый полноформатный российско-американский саммит и прошла двухчасовая встреча президентов тет-а-тет.

Российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины в районе Керченского пролива в воскресенье, 25 ноября. По утверждению Москвы, эти корабли нарушали государственную границу России, опасно маневрировали и не подчинялись требованиям пограничников.

В Киеве заявили, что корабли следовали из Одессы в Мариуполь в полном соответствии с правилами и не нарушали границ, а действия России назвали актом агрессии. На фоне обострения отношений с Россией Украина ввела на 30 дней военное положение в некоторых областях страны, а президент Петр Порошенко, ссылаясь на данные разведки, заявил о подготовке Россией полномасштабного военного вторжения на Украину.