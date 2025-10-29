 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Стубб увидел в Казахстане возможную альтернативу нефти и газу из России

Сюжет
Война санкций
По его словам, Казахстан играет важную роль в рамках поиска Европы альтернативы российских энергоресурсов. Кроме этого, Стубб считает, что Казахстан может стать посредником в общении более крупных государств
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Казахстан играет важную роль для Европы как сосед России и как энергетический партнер, рассказал финский президент Александр Стубб в интервью «Казинформ». Лидер Финляндии находится с визитом в республике.

«В условиях, когда Европа постепенно отходит от поставок российских энергетических ресурсов — как сжиженного газа, так и нефти — сокращение более чем на 80% создает потребность в альтернативных источниках энергии. В этом контексте Казахстан играет ключевую роль», — отметил Стубб.

Также, по его словам, «для нас очень ценно получать анализ и оценку ситуации» со стороны президента Касыма-Жомарта Токаева относительно России, а также Китая, с которыми Казахстан имеет протяженную границу.

Стубб добавил, что лидеры такого рода стран, «средних держав», могут выступать посредниками в общении более крупных государств. В пример он привел то, что на следующей неделе Токаев посетит США (он примет участие в саммите 6 ноября), а затем Россию (госвизит намечен на 12 ноября), и может передать сообщения между главами США и России.

Токаев и Стубб после встречи выпустили общее заявление по Украине
Политика
Александр Стубб

Европа декларирует намерение полностью отказаться от российских энергоносителей в ближайшие годы. Как сообщил Reuters 8 октября, послы стран ЕС на закрытой встрече поддержали план отказа от импорта российской нефти и газа к 2028 году.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря об отказе европейских стран от российских энергоресурсов, подчеркнул, что Европа столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен.

Накануне Стубб прибыл в Казахстан с первым официальным визитом в качестве президента. После встречи с Токаевым они выпустили совместное заявление с общей позицией по урегулированию украинского конфликта. Оба политика подчеркнули важность «скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине». Из сообщения также следует, что консенсус сторон соответствует «принципами Устава Организации Объединенных Наций».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Александр Стубб Казахстан Европа Финляндия
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
Материалы по теме
Токаев и Стубб после встречи выпустили общее заявление по Украине
Политика
В ЕС предложили пригласить Стубба на саммит Путина и Трампа
Политика
На территории Казахстана взорвался БПЛА «неизвестного происхождения»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Золотую медаль сборной России с ЧМ-2009 выставили на аукцион за ₽5 млн Спорт, 15:06
Путин предложил пустить иностранные СМИ к окруженным украинским военным Политика, 15:05
Путин заявил, что армия идет вперед на всех участках фронта Политика, 15:03
«Билайн» назван самым безопасным оператором по версии ComNews Research Отрасли, 14:59
Reuters рассказал о преимуществах России после взятия «ворот в Донецк» Политика, 14:57
В Пекине не исключили применение силы для воссоединения с Тайванем Политика, 14:57
Качественный рост: как государство помогает развиваться малому бизнесу Национальные проекты, 14:56
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Путин сообщил об испытаниях подводного аппарата «Посейдон» Политика, 14:53
Стубб увидел в Казахстане возможную альтернативу нефти и газу из России Политика, 14:52
Турецкий клуб сообщил об уходе Сергея Юрана Спорт, 14:49
В Киеве сообщили о строительстве семи новых теплоэлектростанций Политика, 14:49
В Кремле заявили, что следят за реакцией россиян на санкции США Политика, 14:44
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Путин приехал в военный госпиталь с иконами Политика, 14:35