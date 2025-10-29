Стубб увидел в Казахстане возможную альтернативу нефти и газу из России

По его словам, Казахстан играет важную роль в рамках поиска Европы альтернативы российских энергоресурсов. Кроме этого, Стубб считает, что Казахстан может стать посредником в общении более крупных государств

Александр Стубб (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Казахстан играет важную роль для Европы как сосед России и как энергетический партнер, рассказал финский президент Александр Стубб в интервью «Казинформ». Лидер Финляндии находится с визитом в республике.

«В условиях, когда Европа постепенно отходит от поставок российских энергетических ресурсов — как сжиженного газа, так и нефти — сокращение более чем на 80% создает потребность в альтернативных источниках энергии. В этом контексте Казахстан играет ключевую роль», — отметил Стубб.

Также, по его словам, «для нас очень ценно получать анализ и оценку ситуации» со стороны президента Касыма-Жомарта Токаева относительно России, а также Китая, с которыми Казахстан имеет протяженную границу.

Стубб добавил, что лидеры такого рода стран, «средних держав», могут выступать посредниками в общении более крупных государств. В пример он привел то, что на следующей неделе Токаев посетит США (он примет участие в саммите 6 ноября), а затем Россию (госвизит намечен на 12 ноября), и может передать сообщения между главами США и России.

Европа декларирует намерение полностью отказаться от российских энергоносителей в ближайшие годы. Как сообщил Reuters 8 октября, послы стран ЕС на закрытой встрече поддержали план отказа от импорта российской нефти и газа к 2028 году.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря об отказе европейских стран от российских энергоресурсов, подчеркнул, что Европа столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен.

Накануне Стубб прибыл в Казахстан с первым официальным визитом в качестве президента. После встречи с Токаевым они выпустили совместное заявление с общей позицией по урегулированию украинского конфликта. Оба политика подчеркнули важность «скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине». Из сообщения также следует, что консенсус сторон соответствует «принципами Устава Организации Объединенных Наций».