Стубб увидел в Казахстане возможную альтернативу нефти и газу из России
Казахстан играет важную роль для Европы как сосед России и как энергетический партнер, рассказал финский президент Александр Стубб в интервью «Казинформ». Лидер Финляндии находится с визитом в республике.
«В условиях, когда Европа постепенно отходит от поставок российских энергетических ресурсов — как сжиженного газа, так и нефти — сокращение более чем на 80% создает потребность в альтернативных источниках энергии. В этом контексте Казахстан играет ключевую роль», — отметил Стубб.
Также, по его словам, «для нас очень ценно получать анализ и оценку ситуации» со стороны президента Касыма-Жомарта Токаева относительно России, а также Китая, с которыми Казахстан имеет протяженную границу.
Стубб добавил, что лидеры такого рода стран, «средних держав», могут выступать посредниками в общении более крупных государств. В пример он привел то, что на следующей неделе Токаев посетит США (он примет участие в саммите 6 ноября), а затем Россию (госвизит намечен на 12 ноября), и может передать сообщения между главами США и России.
Европа декларирует намерение полностью отказаться от российских энергоносителей в ближайшие годы. Как сообщил Reuters 8 октября, послы стран ЕС на закрытой встрече поддержали план отказа от импорта российской нефти и газа к 2028 году.
Ранее президент России Владимир Путин, говоря об отказе европейских стран от российских энергоресурсов, подчеркнул, что Европа столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен.
Накануне Стубб прибыл в Казахстан с первым официальным визитом в качестве президента. После встречи с Токаевым они выпустили совместное заявление с общей позицией по урегулированию украинского конфликта. Оба политика подчеркнули важность «скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине». Из сообщения также следует, что консенсус сторон соответствует «принципами Устава Организации Объединенных Наций».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт