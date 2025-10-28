 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Токаев и Стубб после встречи выпустили общее заявление по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и финский президент Александр Стубб выпустили совместное заявление с общей позицией по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«Стороны подчеркнули важность скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине», — уточнили в пресс-службе.

Из сообщения следует, что консенсус сторон соответствует «принципами Устава Организации Объединенных Наций».

Сегодня Стубб прибыл в Казахстан с первым официальным визитом в качестве президента. В ходе переговоров Токаев подчеркнул, что Финляндия является ключевым торговым партнером Казахстана в Евросоюзе. Стубб, в свою очередь, отметил, что сосредоточится на двух направлениях — развитии деловых связей и вопросах внешней политики и безопасности.

В конце сентября Казахстан отказался быть посредником в конфликте между Россией и Украиной, но готов выступить «с добрыми услугами», заявлял Токаев. При этом он говорил, что его страна готова принять встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, если они сами того захотят.

Касым-Жомарт Токаев Александр Стубб Украина Военная операция на Украине ООН
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
