Токаев и Стубб после встречи выпустили общее заявление по Украине
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и финский президент Александр Стубб выпустили совместное заявление с общей позицией по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
«Стороны подчеркнули важность скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине», — уточнили в пресс-службе.
Из сообщения следует, что консенсус сторон соответствует «принципами Устава Организации Объединенных Наций».
Сегодня Стубб прибыл в Казахстан с первым официальным визитом в качестве президента. В ходе переговоров Токаев подчеркнул, что Финляндия является ключевым торговым партнером Казахстана в Евросоюзе. Стубб, в свою очередь, отметил, что сосредоточится на двух направлениях — развитии деловых связей и вопросах внешней политики и безопасности.
В конце сентября Казахстан отказался быть посредником в конфликте между Россией и Украиной, но готов выступить «с добрыми услугами», заявлял Токаев. При этом он говорил, что его страна готова принять встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, если они сами того захотят.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов