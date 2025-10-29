Вэнс сообщил, что поменял негативное мнение о конце конфликта на Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что еще полгода назад считал конфликт на Украине затяжным, но теперь видит прогресс в движении к миру. Об этом он заявил в подкасте Pod Force One от New York Post.
«Если бы вы спросили меня полгода назад, я бы сказал: «Они никогда не перестанут воевать. Это будет Вьетнам для России. 15 лет спустя они все еще будут воевать». Если бы вы спросили меня месяц назад, я бы сказал, что мы добиваемся невероятного прогресса [в направлении к миру]», — сказал он.
Как отметил Вэнс, сейчас в конфликте была достигнута точка, после которой «обе стороны получают убывающую отдачу».
Вице-президент также вспомнил о перепалке с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме в конце февраля. «Если оглянуться на тот момент, я разозлился, потому что воспринял это [поведение украинского лидера] как некую грубость», — объяснил американский политик.
По словам Вэнса, с тех пор США «перевернули страницу» и выстроили продуктивные отношения с обеими сторонами конфликта. Претензии Зеленского в Белом доме в том числе относились к тому, что США решили пойти на контакты с Россией. Спор политиков, в котором участвовал и президент Дональд Трамп, привел к тому, что украинская делегация покинула Овальный кабинет.
«На самом деле, я считаю, что вынести все на публику, открыто озвучить разногласия и общие интересы было довольно продуктивно», — отметил Вэнс, говоря об этом инциденте.
Трамп неоднократно заявлял, что намерен завершить конфликт на Украине. Одно из его последних заявлений на этот счет: «Единственное, чего я пока не сделал, — это Россия и Украина. Но и это будет сделано». Президент отметил, что надеялся на более простой ход урегулирования благодаря хорошим отношениям с президентом Владимиром Путиным, но тот «оказался немного другим».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал препятствием в продолжении переговоров по урегулированию позицию Украины, «нежелание киевского режима продолжать переговорный процесс и отвечать на вопросы, которые нами были заданы, на предложение о дальнейшем формате работы в составе различных групп».
