Военная операция на Украине⁠,
0

Вэнс сообщил, что поменял негативное мнение о конце конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Вице-президент США признался, что прежде считал конфликт на Украине почти неразрешимым и боялся, что это «будет Вьетнам для России». Но теперь в разрешении конфликта заметен прогресс, считает Вэнс
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Marc Israel Sellem / Reuters)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что еще полгода назад считал конфликт на Украине затяжным, но теперь видит прогресс в движении к миру. Об этом он заявил в подкасте Pod Force One от New York Post.

«Если бы вы спросили меня полгода назад, я бы сказал: «Они никогда не перестанут воевать. Это будет Вьетнам для России. 15 лет спустя они все еще будут воевать». Если бы вы спросили меня месяц назад, я бы сказал, что мы добиваемся невероятного прогресса [в направлении к миру]», — сказал он.

Как отметил Вэнс, сейчас в конфликте была достигнута точка, после которой «обе стороны получают убывающую отдачу».

Вице-президент также вспомнил о перепалке с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме в конце февраля. «Если оглянуться на тот момент, я разозлился, потому что воспринял это [поведение украинского лидера] как некую грубость», — объяснил американский политик.

По словам Вэнса, с тех пор США «перевернули страницу» и выстроили продуктивные отношения с обеими сторонами конфликта. Претензии Зеленского в Белом доме в том числе относились к тому, что США решили пойти на контакты с Россией. Спор политиков, в котором участвовал и президент Дональд Трамп, привел к тому, что украинская делегация покинула Овальный кабинет.

«На самом деле, я считаю, что вынести все на публику, открыто озвучить разногласия и общие интересы было довольно продуктивно», — отметил Вэнс, говоря об этом инциденте.

Вэнс заявил, что Россия и Украина не готовы заключить мир
Политика
Джей Ди Вэнс

Трамп неоднократно заявлял, что намерен завершить конфликт на Украине. Одно из его последних заявлений на этот счет: «Единственное, чего я пока не сделал, — это Россия и Украина. Но и это будет сделано». Президент отметил, что надеялся на более простой ход урегулирования благодаря хорошим отношениям с президентом Владимиром Путиным, но тот «оказался немного другим».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал препятствием в продолжении переговоров по урегулированию позицию Украины, «нежелание киевского режима продолжать переговорный процесс и отвечать на вопросы, которые нами были заданы, на предложение о дальнейшем формате работы в составе различных групп».

