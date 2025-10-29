Трамп назвал Моди «приятным парнем» и «киллером»
Президент США Дональд Трамп рассказал, что в начале 2025 года пригрозил Индии и Пакистану 250-процентными пошлинами, чтобы ускорить разрешение конфликта между странами, при этом американский лидер назвал индийского премьер-министра Нарендру Моди «приятным парнем» и «киллером», готовым к борьбе, передает Bloomberg.
Свое заявление Трамп сделал в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. Президент США неоднократно брал на себя ответственность за урегулирование вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном весной этого года, хотя стороны отвергали слова о посредничестве Вашингтона, отмечает агентство.
Сам Трамп неоднократно упоминал свою роль в разрешении ситуации во время своего турне по Азии, описывая все новые детали. Так, по его словам, он звонил Моди и говорил, что не может заключить торговую сделку с ним. «Вы развязываете войну с Пакистаном. Мы на это не пойдем», — пересказал президент США. По его словам, аналогичный звонок был и в Пакистан, но там тоже заявили о готовности «сражаться».
В конечном итоге, сказал Трамп, он пригрозил «250-процентными пошлинами для каждой страны».
Президент США назвал Индию и Пакистан «очень жесткими странами», в то же время он назвал Моди «очень приятным парнем» и «киллером». «Он чертовски крут», — сказал Трамп, процитировав премьер-министра Индии, сказавшего ему: «Нет, мы будем бороться!»
«Я сказал: «Ого, это тот самый человек, которого я знаю?» — добавил американский лидер.
Как говорят источники Bloomberg, Моди отказался от участия в саммите в Малайзии в конце октября, чтобы избежать встречи с Трампом и повторения его заявлений о Пакистане. Индия последовательно отрицает посредническую роль президента США.
Отношения между Индией и США ухудшились в августе, когда Вашингтон ввел 50-процентные пошлины в отношении Нью-Дели из-за закупки российской нефти. Трамп в сентябре заявлял, что Моди пообещал отказаться от поставок. Москва называет незаконными угрозами требования США к третьим странам прекратить приобретать нефть из России.
Торговые переговоры между США и Индией в настоящее время затянулись, и, как пишет Bloomberg, нет явных признаков возможного заключения сделки. Как говорят собеседники агентства, команда Моди не видит четких результатов от потенциальной двусторонней встречи с Трампом. По словам источника, недавний телефонный разговор двух лидеров не оправдал ожиданий Нью-Дели.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт