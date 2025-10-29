Совфед одобрил закон о круглогодичном призыве на срочную службу
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, предусматривающий возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года.
28 октября соответствующий законопроект приняла Госдума. Согласно ему, призыв будет происходить с 1 января по 31 декабря. Сейчас он осуществляется два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Документ также закрепляет срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в Реестре повесток. Он не сможет превышать 30 дней с даты ее размещения.
Отправка не пребывающих в запасе призванных на военную службу к месту ее прохождения будет происходить два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Авторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. По их мнению, новый подход к призыву «позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва».
Осенний призыв в России начался 1 октября. Согласно указу президента России Владимира Путина, на службу призовут 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет. Это самый большой осенний призыв за последние девять лет. Больше новобранцев набирали в 2016 году — 152 тыс. человек. В эту призывную кампанию будут использоваться электронные повестки и Единый реестр воинского учета.
