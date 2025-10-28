Госдума приняла закон о круглогодичном призыве

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу. Сейчас он происходит два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем чтении законопроект, который предусматривает возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Призыв граждан, не пребывающих в запасе, на военную службу будет осуществляться на основании указа президента РФ в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря (сейчас призыв осуществляется два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря)», — говорится в сообщении.

Отправка не пребывающих в запасе граждан к местам прохождения военной службы будет происходить на основании указов президента два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. «При этом закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы», — добавили в Госдуме.

Документ также закрепляет срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в Реестре повесток. Он не сможет превышать 30 дней с даты ее размещения.

Авторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. По их мнению, новый подход к призыву «позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва».

1 октября в России начался осенний призыв. На службу призывают мужчин от 18 до 30 лет, согласно указу президента, всего 135 тыс. человек. Это самый большой осенний призыв за последние девять лет. Больше новобранцев набирали в 2016 году — 152 тыс. человек. В эту призывную кампанию будут использоваться электронные повестки и Единый реестр воинского учета.