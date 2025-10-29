В Марий Эл дроны атаковали территорию рядом с промышленным предприятием
Беспилотники ударили по территории, расположенной недалеко от промышленного предприятия в Марий Эл, сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем телеграм-канале.
«Удары были зафиксированы недалеко от одного из промышленных предприятий региона. Разрушений и пострадавших нет», — написал он, призвав жителей сохранять спокойствие.
На месте падения беспилотников работают специалисты экстренных служб, добавил глава региона.
По данным Минобороны, российские силы ПВО в ночь на 29 октября сбили 100 украинских беспилотников, в том числе четыре дрона, летевших на Москву. Больше всего БПЛА — 46 — сбили в Брянской области, 12 — в Калужской области, 8 — в Белгородской области.
Материал дополняется
