В Марий Эл дроны атаковали территорию рядом с промышленным предприятием

Глава Марий Эл Зайцев: БПЛА ударили по территории рядом с промпредприятием

Юрий Зайцев (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Беспилотники ударили по территории, расположенной недалеко от промышленного предприятия в Марий Эл, сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем телеграм-канале.

«Удары были зафиксированы недалеко от одного из промышленных предприятий региона. Разрушений и пострадавших нет», — написал он, призвав жителей сохранять спокойствие.

На месте падения беспилотников работают специалисты экстренных служб, добавил глава региона.

По данным Минобороны, российские силы ПВО в ночь на 29 октября сбили 100 украинских беспилотников, в том числе четыре дрона, летевших на Москву. Больше всего БПЛА — 46 — сбили в Брянской области, 12 — в Калужской области, 8 — в Белгородской области.

