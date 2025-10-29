 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Марий Эл дроны атаковали территорию рядом с промышленным предприятием

Глава Марий Эл Зайцев: БПЛА ударили по территории рядом с промпредприятием
Сюжет
Военная операция на Украине
Дроны атаковали Марий Эл, заявил глава республики Зайцев. Атака произошла неподалеку от местного промышленного предприятия. Обошлось без пострадавших и поврежденных зданий.
Юрий Зайцев
Юрий Зайцев (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Беспилотники ударили по территории, расположенной недалеко от промышленного предприятия в Марий Эл, сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем телеграм-канале.

«Удары были зафиксированы недалеко от одного из промышленных предприятий региона. Разрушений и пострадавших нет», — написал он, призвав жителей сохранять спокойствие.

На месте падения беспилотников работают специалисты экстренных служб, добавил глава региона.

Над регионами России сбили 100 украинских беспилотников за ночь
Политика

По данным Минобороны, российские силы ПВО в ночь на 29 октября сбили 100 украинских беспилотников, в том числе четыре дрона, летевших на Москву. Больше всего БПЛА — 46 — сбили в Брянской области, 12 — в Калужской области, 8 — в Белгородской области.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Марий Эл беспилотники
Материалы по теме
Над регионами России сбили 100 украинских беспилотников за ночь
Политика
На подлете к Москве сбили три беспилотника
Политика
Две нефтебазы в ЛНР подверглись атаке беспилотников
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 10:23
В Чернигове зафиксировали удар по объекту критической инфраструктуры Политика, 10:20
Таблички «СВО» и «Малоимущие» в школе Азова объяснили «удобством раздачи» Общество, 10:15
Овечкин повторил антирекорд на старте сезона НХЛ Спорт, 10:08
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Трамп заявил, что не смог согласовать встречу с Ким Чен Ыном Политика, 10:00
Почему голландские ультраправые на выборах не повторят успех 2023 года Политика, 10:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Росреестр оценил спрос на дальневосточную и арктическую ипотеку Недвижимость, 10:00
В МВД рассказали, как обезопасить личные данные перед продажей телефона Общество, 09:54
Жителя Ставрополья заподозрили в подготовке теракта на объекте транспорта Политика, 09:54
Kyiv Post узнала о готовящемся выводе части войск США из Румынии Политика, 09:48
Доля в бизнесе по наследству: почему есть риск потерять личное имуществоПодписка на РБК, 09:47
Первый полет бесшумного сверхзвукового самолета X-59 в США. Видео Технологии и медиа, 09:46
Выручка «Яндекса» за девять месяцев года впервые превысила 1 трлн руб. Бизнес, 09:43