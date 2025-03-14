В Марий Эл объявляли угрозу атаки беспилотников

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В Марий Эл объявляли опасность атаки беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава республики Юрий Зайцев.

«Сегодня от Министерства обороны поступила информация о возможной угрозе применения БПЛА на территории Республики Марий Эл», — написал он.

Зайцев отметил, что угрозу атаки уже отменили, однако дежурные службы в регионе продолжают находиться в режиме готовности. Он не уточнил, в какое время в регионе действовала опасность.

Как сообщило ранее Минобороны, за ночь и утро 14 марта над российскими регионами было перехвачено 28 беспилотников. Из них 15 дронов сбили над Брянской областью, пять — над Белгородской, два — над Саратовской областью и по одному — над Калужской областью и Черным морем. Еще четыре беспилотника ПВО уничтожили над Московским регионом.

На фоне атак рано утром в московском аэропорту Внуково и калужском Грабцево ограничивали прием и отправку рейсов. Ночью ограничения «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов» также вводили в аэропортах Саратова и Сочи, утром по этой же причине — в Нижнем Новгороде.