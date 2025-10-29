Над регионами России сбили 100 украинских беспилотников за ночь
Российские силы ПВО за ночь сбили 100 украинских беспилотников, в том числе четыре дрона, летевших на Москву, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Больше всего БПЛА — 46 — сбили в Брянской области, 12 — в Калужской области, 8 — в Белгородской области.
Также несколько беспилотников перехватили в других регионах:
- семь БПЛА — над территорией Краснодарского края;
- шесть — в Московском регионе, в том числе четыре летевших на Москву;
- шесть — в Орловской области;
- четыре — в Ульяновской области;
- по три — в республиках Крым и Марий Эл;
- два — в Ставропольском крае;
- по одному — в Курской, Смоленской и Тульской областях.
По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате атаки дронов предварительно повреждены девять жилых домов и производственное помещение АПХ «Мираторг».
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что с 20:00 мск 28 октября до 06:00 29 октября силами ПВО уничтожены 16 дронов над территориями Жуковского, Боровского, Дзержинского, Тарусского муниципальных округов и на окраинах Калуги и Обнинска. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
