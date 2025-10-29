 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над регионами России сбили 100 украинских беспилотников за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские силы ПВО за ночь сбили 100 украинских беспилотников, в том числе четыре дрона, летевших на Москву, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Больше всего БПЛА — 46 — сбили в Брянской области, 12 — в Калужской области, 8 — в Белгородской области.

Также несколько беспилотников перехватили в других регионах:

  • семь БПЛА — над территорией Краснодарского края;
  • шесть — в Московском регионе, в том числе четыре летевших на Москву;
  • шесть — в Орловской области;
  • четыре — в Ульяновской области;
  • по три — в республиках Крым и Марий Эл;
  • два — в Ставропольском крае;
  • по одному — в Курской, Смоленской и Тульской областях.

Над пятью регионами России ПВО сбила 15 дронов
Политика
Фото:Минобороны России

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате атаки дронов предварительно повреждены девять жилых домов и производственное помещение АПХ «Мираторг».

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что с 20:00 мск 28 октября до 06:00 29 октября силами ПВО уничтожены 16 дронов над территориями Жуковского, Боровского, Дзержинского, Тарусского муниципальных округов и на окраинах Калуги и Обнинска. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Полина Минаева
атака дронов Минобороны Россия
