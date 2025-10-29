 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В Симферополе загорелись горюче-смазочные материалы после атаки БПЛА

В Симферополе из-за атаки дрона возник пожар, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Было попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. В результате возник пожар. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

Материал дополняется

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией о свободе передвижения Политика, 08:57
Трамп вновь заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован Политика, 08:51
Власти Ямайки объявили страну зоной бедствия после урагана Общество, 08:41
У семьи арестованного экс-мэра Сочи изъяли более ₽65 млн Общество, 08:37
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Новая социальная сеть от OpenAI составит конкуренцию TikTok. Вот почемуПодписка на РБК, 08:30
Подросток с друзьями угнал машину и в попытке скрыться от ППС попал в ДТП Общество, 08:26
Как научиться управлять — опыт владельца компании с выручкой 200 млн руб. Образование, 08:24
Богомаз заявил о повреждении производственного помещения после атаки БПЛА Политика, 08:21
«США строят барьеры, а Китай их рушит»: станет ли Пекин магнитом для умовПодписка на РБК, 08:13
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию Политика, 08:12
Над регионами России сбили 100 украинских беспилотников за ночь Политика, 08:10
Россиян ожидает трехдневная рабочая неделя в начале ноября Общество, 08:08