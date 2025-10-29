Политика,
0
В Симферополе загорелись горюче-смазочные материалы после атаки БПЛА
В Симферополе из-за атаки дрона возник пожар, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Было попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. В результате возник пожар. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.
Материал дополняется
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов