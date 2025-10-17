 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аксенов сообщил о повреждении нескольких подстанций в Крыму из-за дронов

Аксенов: из-за атаки дронов повреждены несколько электроподстанций в Крыму
Сюжет
Военная операция на Украине
В каких районах были повреждены объекты, Аксенов не уточнил. Он отметил, что восстановительные работы уже идут. Ночью над Крымом сбили 32 беспилотника
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В Крыму в результате атаки беспилотников повреждены несколько электроподстанций, сообщил глава региона Сергей Аксенов в телеграм-канале.

«В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым. На данный момент идут восстановительные работы», — написал он.

В каких районах были повреждены объекты, Аксенов не уточнил.

Глава региона попросил жителей доверять только официальным источникам информации.

Минобороны сообщило об уничтожении шести морских дронов ВСУ в Черном море
Политика
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

По данным Минобороны, над Крымом за ночь сбили 32 беспилотника.

В Евпатории власти вынужденно перевели школы и детские сады на режим краткосрочного пребывания.

Глава Минэнерго Сергей Цивилев ранее говорил, что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергетических мощностей и развитию сетевого комплекса. Активные работы ведутся сразу в нескольких районах и крупных городах полуострова, жителей предупредили об отключениях электроэнергии по графику.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Крым Сергей Аксенов перебои энергоснабжение подстанция
Сергей Аксенов фото
Сергей Аксенов
политик, глава Республики Крым
26 ноября 1972 года
Материалы по теме
Ночью беспилотники сбили в Московском регионе, Крыму и над Черным морем
Политика
Гладков сообщил о еще четырех пострадавших при ударах дронов
Политика
В части Воронежской области пропал свет после атаки дронов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
В Кривом Роге повреждены объекты инфраструктуры Политика, 09:47
Как в судах создается практика совместного банкротстваПодписка на РБК, 09:35
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Cемь россиян забросили дебютные шайбы в сезоне НХЛ в один день Спорт, 09:16
В Бразилии раскрыли дело «гламурной убийцы» Общество, 09:07
Как раскрыть потенциал команды на максимум и сплотить сотрудниковПодписка на РБК, 09:03
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Дмитрий Киселев прокомментировал гибель военкора Ивана Зуева Общество, 09:01
Продажи в новостройках мегаполисов подскочили на 21% за квартал Недвижимость, 09:00
Болтону предъявили обвинения в незаконном хранении секретных данных Политика, 08:56
Антикризисные правила: как бизнесу не уронить продажи на 80%Подписка на РБК, 08:48
Орбан анонсировал телефонный разговор с Путиным Политика, 08:44
Фарадж после критики призвал сбивать российские истребители Политика, 08:37
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30