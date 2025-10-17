Аксенов сообщил о повреждении нескольких подстанций в Крыму из-за дронов

Аксенов: из-за атаки дронов повреждены несколько электроподстанций в Крыму

В каких районах были повреждены объекты, Аксенов не уточнил. Он отметил, что восстановительные работы уже идут. Ночью над Крымом сбили 32 беспилотника

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В Крыму в результате атаки беспилотников повреждены несколько электроподстанций, сообщил глава региона Сергей Аксенов в телеграм-канале.

«В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым. На данный момент идут восстановительные работы», — написал он.

В каких районах были повреждены объекты, Аксенов не уточнил.

Глава региона попросил жителей доверять только официальным источникам информации.

По данным Минобороны, над Крымом за ночь сбили 32 беспилотника.

В Евпатории власти вынужденно перевели школы и детские сады на режим краткосрочного пребывания.

Глава Минэнерго Сергей Цивилев ранее говорил, что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергетических мощностей и развитию сетевого комплекса. Активные работы ведутся сразу в нескольких районах и крупных городах полуострова, жителей предупредили об отключениях электроэнергии по графику.