Аксенов сообщил о повреждении нескольких подстанций в Крыму из-за дронов
В Крыму в результате атаки беспилотников повреждены несколько электроподстанций, сообщил глава региона Сергей Аксенов в телеграм-канале.
«В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым. На данный момент идут восстановительные работы», — написал он.
В каких районах были повреждены объекты, Аксенов не уточнил.
Глава региона попросил жителей доверять только официальным источникам информации.
По данным Минобороны, над Крымом за ночь сбили 32 беспилотника.
В Евпатории власти вынужденно перевели школы и детские сады на режим краткосрочного пребывания.
Глава Минэнерго Сергей Цивилев ранее говорил, что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергетических мощностей и развитию сетевого комплекса. Активные работы ведутся сразу в нескольких районах и крупных городах полуострова, жителей предупредили об отключениях электроэнергии по графику.
