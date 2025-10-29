Почему голландские ультраправые на выборах не повторят успех 2023 года По прогнозам, они потеряют более десяти мест в парламенте

29 октября в Нидерландах пройдут досрочные парламентские выборы. Опросы предсказывают победу ультраправой Партии свободы Герта Вилдерса, однако сформировать правящую коалицию ей вряд ли удастся. Подробнее — в материале РБК

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Почему в Нидерландах досрочные выборы

29 октября в Нидерландах пройдут досрочные выборы в нижнюю палату национального парламента — палату представителей. Они были назначены после того, как в июне этого года из правящей коалиции вышла ультраправая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса и кабинет, возглавляемый независимым политиком Диком Схофом и проработавший около года, подал в отставку. Причиной решения PVV стали ее разногласия с партнерами по коалиции в области миграционной политики — PVV требовала внести коррективы в коалиционное соглашение, в том числе предполагающие закрытие границ для просителей убежища. Однако праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (VVD), Фермерско-гражданское движение (BBB) и правоцентристский «Новый социальный контракт» (NSC) на это не согласились.

На парламентских выборах 2023 года партия Герта Вилдерса, выступающая за серьезное ограничение миграции, одержала победу, получив 37 из 150 мест в палате представителей Генеральных штатов. В связи со значительными расхождениями с остальными политическими силами страны сформировать правительство PVV не удалось. В марте 2024 года, после нескольких раундов неудачных коалиционных переговоров, Вилдерс официально отказался от поста премьер-министра. Через два месяца ультраправые договорились с VVD (24 мандата), BBB (7) и NSC (20) о формировании так называемого программного правительства. В него вошли представители как этих четырех партий, так и других политических сил. Правительство возглавил беспартийный Дик Схоф, который ранее был министром юстиции и безопасности.

Согласно последним социологическим опросам, хотя партия Вилдерса и заметно сбавила обороты по сравнению с кампанией 2023 года, она все равно, скорее всего, финиширует первой, получив 26 мест. На втором месте, согласно прогнозам, окажется левоцентристский альянс «Левозеленых» и Партии труда (GroenLinks-PvdA) с 23 мандатами, затем следуют праволиберальная партия «Демократы 66» (D66) с 22 мандатами, христианские демократы (CDA) с 20 и VVD с 16 мандатами.

Как отмечает портал NOS, разрыв между участниками первой тройки весьма невелик. В 2023 году после предвыборных телевизионных дебатов Вилдерс чувствовал себя бесспорным победителем, но сейчас картина иная. Согласно исследованию Ipsos I&O, многие голландские избиратели отвернулись от PVV. Кроме того, ультраправые в любом случае не войдут в новое правительство — все основные партии и альянсы уже отказались от союза с ними.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев отмечает, что в Нидерландах для партии занять первое место на выборах не значит сформировать правительство. «Для того чтобы сформировать правительство, нужно иметь абсолютное большинство мест. Ни одной из партий в одиночку этого не удастся, а Вилдерса к этому процессу не допустят. Так что все идет к тому, что системные партии, будь то альянс «Левозеленых» и Партии труда, христианские демократы, партия VVD или «Демократы 66», создадут некую большую коалицию, чтобы только не допустить попадания в правительство ультраправых», — заявил РБК эксперт.

По состоянию на 26 октября около 50% избирателей еще не определились со своими предпочтениями.

Кто может войти в новое правительство

В последние годы в Европе наметилась тенденция на правый поворот — до выхода PVV из правящей в Нидерландах коалиции в шести странах ЕС правые и ультраправые входили в правительства. По результатам этих выборов Нидерланды вслед за Австрией, скорее всего, зададут обратный тренд.

На парламентских выборах в Австрии, прошедших в сентябре прошлого года, победу одержала ультраправая FPÖ, получившая 28,8% голосов. В январе президент страны Александр ван дер Беллен передал мандат на формирование кабинета лидеру FPÖ Герберту Киклю. Однако спустя месяц его переговоры с центристской Австрийской народной партией (ÖVP) зашли в тупик, и ультраправые, несмотря на победу, были отстранены от формирования правительства. В итоге в него наряду с ÖVP вошли социал-демократы (SPÖ) и «Новая Австрия и Либеральный форум» (NEOS).

Financial Times полагает, что голоса голландцев возвращаются к центристам, потому что избиратели устали от экспериментов с крайне правыми в правительстве. «Голландия — это не Венгрия, не Словакия и даже не Чехия. Ее роль в Евросоюзе крайне важна. В относительных цифрах голландцы платят в общий бюджет блока даже больше, чем немцы. Это не только один из главных кошельков Евросоюза, но еще и главный порт, а также производитель микрочипов. Поэтому то, что можно в Венгрии и Чехии, в Голландии нельзя», — отмечает Трухачев.

На ведущую роль в формировании нового голландского кабинета претендуют три партии — альянс GroenLinks-PvdA, христианские демократы и D66, хотя суммарно им не хватает 11 мест до заветной отметки в 76 мандатов, гарантирующей контроль над нижней палатой. Если ситуация по итогам голосования не изменится, не исключено, что тройка попробует заручиться поддержкой мелких центристских партий.

Примечательно, что во время предвыборной кампании 2023 года Вилдерс делал ставку не только на антимиграционные настроения избирателей, но и активно критиковал политику ЕС в отношении Украины. PVV выступала за отмену антироссийских санкций и сворачивание военной помощи Киеву. Однако уже в ходе подготовки коалиционного соглашения голландским ультраправым пришлось пойти на значительные уступки и, в частности, отказаться от своей внешнеполитической программы и согласиться с продолжением военной поддержки Украины. Взамен партнеры по коалиции поддержали планы Вилдерса по ужесточению миграционной политики — в коалиционном соглашении было зафиксировано, что правительство Нидерландов запросит разрешение Еврокомиссии на отказ от европейской политики в области предоставления убежища и миграции.

В этом году украинская тема и вовсе отошла на задний план. На повестке — острый жилищный кризис, доступность здравоохранения и все та же нелегальная миграция. Внешнеполитические вопросы интересуют голландцев в меньшей степени, за исключением дискуссии вокруг увеличения расходов на оборону. «Украинский вопрос пока голландцев в быту не касается или касается по минимуму. Единственное, о чем они говорят, — это сокращение пособий украинцам и их постепенное возвращение на родину. Кроме того, даже партия Вилдерса, хотя и выступает против вооружения Киева, особой симпатии к России не питает и, кстати говоря, никогда и не питала. Единственная партия в Нидерландах, которая выступает за восстановление отношений с Москвой, — это правая партия «Форум за демократию» (FvD), но ей прочат не более 2–3%», — заключает Трухачев.

Euronews подчеркивает, что будущей «умеренной коалиции» в Нидерландах придется восстанавливать как доверие избирателей, так и влияние страны в ЕС и на международной арене в целом. Речь идет не только о вызовах в области европейской безопасности, но и о геополитическом противостоянии Европы с Китаем.