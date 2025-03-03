В Австрии сформировали правительство без победившей на выборах правой FPÖ

В понедельник в Австрии будет приведено к присяге новое правительство. В него не попала ультраправая FPÖ, победившая на парламентских выборах, зато вошла новая NEOS. Что ждать от нового австрийского кабинета — в материале РБК

Акция протеста против участия ультраправой партии FPÖ в процессе формирования коалиционного правительства в Вене, Австрия, 4 февраля 2025 года (Фото: Elisabeth Mandl / Reuters)

В Австрии спустя почти полгода после парламентских выборов сформирована правящая коалиция. В нее наряду с центристской Австрийской народной партией (ÖVP) и социал-демократами (SPÖ) впервые вошла самая молодая партия страны — «Новая Австрия и Либеральный форум» (NEOS), а пришедшая первой на выборах Австрийская партия свободы (FPÖ) оказалась за бортом. 3 марта новое правительство будет приведено к присяге.

На парламентских выборах в Австрии, прошедших в сентябре прошлого года, победу одержала ультраправая FPÖ, получившая 28,8% голосов в Национальном совете (нижняя палата парламента, 183 депутата). ÖVP отстала от FPÖ менее чем на 3 п.п., но потеряла по сравнению с прошлыми выборами 11,2% поддержки. Социал-демократы набрали 21,1%, NEOS — 9,1%, входившие в прежнюю правящую коалицию «Зеленые» — 8,2%. ÖVP и SPÖ вместе располагают простым большинством (92 мандата), необходимым для принятия законов. Вместе с NEOS у них 110 мест в Национальном совете. У FPÖ 57 мандатов.

Почему в правящую коалицию не вошли ультраправые

Традиционно право на формирование правительства в Австрии получают ÖVP или SPÖ. Так было и в этот раз, хотя ультраправая FPÖ получила по итогам прошлогодних выборов максимальное число голосов (летом она также пришла первой на выборах в Европарламент). Однако в январе коалиционные переговоры ÖVP и SPÖ, проходившие при участии NEOS, зашли в тупик — сначала о своем выходе из них объявила последняя, а затем и социал-демократы. В результате 6 января президент Австрии Александр ван дер Беллен передал мандат на формирование правительства лидеру FPÖ Герберту Киклю.

Это решение привело к массовым протестам, национальные СМИ назвали его тревожным сигналом. FPÖ, в отличие от немецкой ультраправой «Альтернативы для Германии», не является для национальных партий неприемлемым партнером — она входила в правящие коалиции уже пять раз, однако ее представители ни разу не возглавляли кабинет.

9 января лидер ÖVP Кристиан Штокер официально принял приглашение Кикля вступить в коалиционные переговоры. Однако уже спустя месяц Кикль объявил об их прекращении, сославшись на разногласия. В частности, ÖVP и FPÖ не cмогли поделить портфели — Партия свободы предлагала представителям Народной партии посты главы МИДа и министра обороны, оставляя себе пост канцлера, на что ÖVP не согласилась. Компромисс не удалось достичь и по вопросам сотрудничества с НАТО и подхода к режиму антироссийских санкций ЕС. Представители FPÖ, будучи евроскептиками, неоднократно критиковали политику Брюсселя на украинском направлении, а также выступали за отмену рестрикций против России. Центристы же настаивают на сохранении за Веной статуса «надежного партнера Евросоюза».

Генеральный секретарь ÖVP Александр Прёлль обвинил Кикля в неготовности к компромиссам: по его словам, лидер FPÖ за пять недель коалиционных переговоров присутствовал на них всего семь часов. «Он упустил шанс сформировать правоцентристское правительство. Вместо этого он настаивал на всех своих требованиях, развивал фантазии о всемогуществе и в итоге прекратил переговоры», — отметил Прёлль. Уже после их провала журнал Profil опубликовал проект соглашения ÖVP и FPÖ — этот 223-страничный документ, по оценкам издания, мог существенно изменить Австрию.

В результате, как отмечает немецкое издание TAZ, Австрия «неожиданно стала хорошим примером» того, что умеренные партии способны достигать компромисса, предотвращающего необходимость новых досрочных выборов, на которых FPÖ могла бы еще больше укрепить свои позиции. «Несмотря на то что между ÖVP, SPÖ и NEOS есть существенные расхождения, из-за отсутствия альтернатив они все же нашли общий язык. <…> Остается надеяться, что новая трехпартийная коалиция избежит участи немецкой «светофорной» (прежняя правящая коалиция в ФРГ в составе СДПГ, «Зеленых» и СвДП, распалась в ноябре, что привело к досрочным выборам. — РБК)», — констатирует издание.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев отмечает, что правящая коалиция в Австрии оказалась сформирована по принципу «дружим против». «Народной партии и социал-демократам хватало мест, чтобы сформировать правительство на двоих, но из-за больших расхождений им не удалось договориться с первого раза. Киклю поручили сформировать правительство только для того, чтобы он его не сформировал. Естественно, за его спиной шли переговоры, чтобы FPÖ не пустить. В итоге SPÖ и ÖVP договорились, чтобы между ними была прокладка в лице NEOS, которая на самом деле левее традиционных либералов в Австрии и, например, свободных демократов в Германии», — отмечает эксперт.

По его оценке, австрийские центристы сделали все, чтобы не допустить ультраправых евроскептиков к власти, поскольку страна является системообразующей для Евросоюза и обладает правом выступать на международной арене от имени всего блока. Тем не менее шаг навстречу электорату FPÖ был сделан — трехпартийный альянс объявил об ужесточении миграционной политики, отметил Трухачев.

Какую политику будет проводить новое правительство

На должность канцлера теперь претендует 64-летний Кристиан Штокер, который возглавил ÖVP после ухода с поста главы правительства Карла Нехаммера, сложившего полномочия после провала первого раунда коалиционных переговоров. Немецкий Profil называет Штокера «самым маловероятным канцлером республики», отмечая, что самым большим достижением в его политической карьере была должность вице-бургомистра Винер-Нойштадта — города с населением 50 тыс. человек в Нижней Австрии. «Теперь такой человек будет представлять Австрию на саммитах ЕС и обладать правом голоса на международной арене», — иронизирует издание.

В конце февраля ÖVP, SPÖ и NEOS представили парламенту рабочую версию своей программы (в документе около 211 страниц). Над ней работали в спешке, отмечает Kronen Zeitung, обращая внимание на примечательную ошибку: в одном из положений документа говорится, что новое правительство будет отстаивать основные права, закрепленные в Конституции страны, включая «равенство, права ЛГБТ (признано экстремистским сообществом на территории России. — РБК), человеческое достоинство и антисемитизм». В Народной партии уже заявили о том, что досадная описка будет исправлена.

По оценке Kurier, союз ÖVP, SPÖ и NEOS — экспериментальная для Австрии трехпартийная коалиция и из-за расхождений по многим внутренним проблемам их сожительство в правительстве не будет простым, учитывая, что перед кабинетом стоит амбициозная задача пересмотреть бюджет с целью сэкономить только в следующем году €6,4 млрд.

Зато во взглядах на внешнюю политику у участников коалиции расхождений практически нет. В проекте программы нового правительства четко выражена приверженность политике ЕС в отношении Украины. В том числе планируется назначить специального представителя по украинским делам. Трехпартийный альянс также обязуется сохранить нейтральный статус Австрии, которая не входит в НАТО, хотя и участвует в программе альянса «Партнерство ради мира». Новое правительство хочет и впредь позиционировать Австрию как надежного партнера в международных миротворческих миссиях.

В то же время ÖVP, SPÖ и NEOS ставят перед собой цель увеличить оборонный бюджет страны и достичь к 2032 году целевого показателя по тратам на военные нужды 2% ВВП. Еще коалиция поддерживает участие Австрии в европейской инициативе противовоздушной обороны Sky Shield (партия Кикля выступает против нее). Также новое правительство планирует закупить ракетные комплексы средней и большой дальности.

Трухачев отмечает, что фундаментальных изменений во внешней политике Австрии ожидать не стоит. «Если сравнивать эту коалицию со «светофорным» правительством Германии, то для России эта комбинация получше. NEOS будет младшим партнером, поэтому ее представители не возглавят МИД страны или Министерство обороны. Так что для нас мало что изменится. Тем более что в предыдущем австрийском правительстве участвовали «Зеленые», а теперь влияние этой антироссийской силы снизилось», — отмечает эксперт.

В то же время называть Австрию в нынешних условиях нейтральным государством не совсем корректно, учитывая, что она теснейшим образом сотрудничает с НАТО и примкнула к антироссийским санкциям. «Австрия так и останется системообразующей страной ЕС. На роль посредника по украинскому кризису она претендовать не может, но в качестве переговорщика от ЕС так или иначе она выступать будет», — заключил эксперт.