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Белый дом назвал удары по Сирии предупреждением для Ирана

Белый дом назвал удары по Сирии предупреждением для Ирана
Удары США по Сирии были предупреждением для Ирана в связи с атаками на американских военных в Ираке и Сирии, ответственными за которые Вашингтон считает поддерживаемые Тегераном группировки, заявили в Белом доме

Удары американской стороны по двум объектам на территории Сирии в ночь на 27 октября были «предупреждающим сигналом» для Ирана, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире Fox News.

«Это мощный предупреждающий сигнал. Мы надеемся, что они [Иран] его восприняли. Если это не так, если нападения продолжатся, то мы, как сказал президент [США Джо Байден], продолжим отвечать», — сказал он.

По словам Кирби, эти удары указывают на то, что США «считают Иран ответственным» за ряд атак на американские войска в Сирии и Ираке. Он добавил, что Вашингтон все еще оценивает последствия атак и «без колебаний предпримет дальнейшие действия в целях нашей собственной самообороны».

В ночь на 27 октября американские истребители нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, которые, по данным Вашингтона, используют иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки, поддерживаемые Ираном. В Пентагоне подчеркнули, что удары наносились по приказу Байдена в целях самообороны в связи с атаками на американские войска в Сирии и Ираке, которые начались 17 октября.

По словам представителя Пентагона Патрика Райдера, с этого дня и по 24 октября США и силы коалиции в Ираке и Сирии подверглись атакам с использованием ракет и дронов как минимум 13 раз. В частности, 23 октября, по данным Al Mayadeen, беспилотники нанесли удары по американской базе в Аль-Омар и базе в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке.

В Минобороны США уверены, что ответственность за эти атаки несут поддерживаемые Ираном организации. В результате погиб один гражданин США, еще 21 человек пострадал.

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В то же время три высокопоставленных американских чиновника заявили Politico, что хотя главной целью было предотвратить дальнейшие атаки на военный контингент США, другой целью было убедиться, что конфликт на Ближнем Востоке не разрастется.

«Мы, очевидно, не хотим, чтобы конфликт углублялся. Все, что мы сделали — дополнительные силы, обмен сообщениями — направлено на предотвращение эскалации, — сказал один из собеседников издания. — У нас также есть войска и объекты, которые нужно защищать, и интересы, которые нужно отстаивать. Мы должны делать и то, и другое, и мы можем делать и то, и другое».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Белый дом КСИР Сирия Иран Джон Кирби
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