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Беспилотники атаковали базу США у месторождения нефти в Сирии

Беспилотники атаковали базу США у месторождения нефти на востоке Сирии

Военная база США на востоке Сирии подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

По данным телеканала, под удар попала американская база в районе нефтяного месторождения Аль-Омар в провинции Дайр-эз-Заур. На территории военного объекта прогремели взрывы.

С 17 по 27 октября объекты США и сил коалиции в Ираке и Сирии подверглись атакам с использованием ракет и беспилотников по меньшей мере 20 раз. В частности, 23 октября дроны нанесли удары по американским базам в Аль-Омар и Эш-Шаддади в Сирии. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское сопротивление».

27 октября Вооруженные силы США ударили по двум объектам на востоке Сирии, которые, по данным Вашингтона, используют иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки. В Пентагоне назвали это ответом на серию атак на американских военнослужащих. 

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Сирия США военная база беспилотники
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