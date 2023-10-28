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Палестино-израильский конфликт ,  
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Иран пригрозил открытием «новых фронтов» против США

Глава МИД Ирана: против США могут открыться новые фронты из-за поддержки Израиля
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Если США продолжат свои действия в рамках поддержки Израиля, то против них могут открыться новые фронты, заявил глава МИД Ирана. Он опроверг данные о причастности Тегерана к атакам на военных США в Сирии

Против США могут открыться новые фронты, если они продолжат полностью поддерживать Израиль, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью Bloomberg Television.

«США советуют другим проявлять сдержанность, но они полностью встали на сторону Израиля. Если Соединенные Штаты продолжат то, что они делали до сих пор, то против Соединенных Штатов будут открыты новые фронты», — сказал он, добавив, что сохранение нынешней ситуации в секторе Газа приведет к тому, что ситуация в регионе выйдет из-под контроля.

Его слова прозвучали после ударов американской стороны по объектам в Сирии, которые, по данным Вашингтона, используют группировки, поддерживаемые Ираном. США считают их ответственными за атаки на американский контингент в Сирии и заявили о нанесении ударов в целях самообороны. Белый дом назвал удары предупреждением для Ирана.

Абдоллахиян. в свою очередь, сказал, что атакующие американские военные базы группировки действуют самостоятельно. и не получают приказов от Тегерана. «Мы не направляли новых войск ни в Сирию, ни в другие части региона. Но мы не просто наблюдаем за развитием событий. В соответствии с нашими национальными интересами Исламская Республика Иран примет меры», — добавил он.

По словам Абдоллахияна, открытие новых фронтов будет неизбежным, если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа. «Открытие новых фронтов будет неизбежным, и это поставит Израиль в новую ситуацию, которая заставит его пожалеть о своих действиях. Это достигло точки взрыва. Все возможно, и любой фронт может быть открыт», — подчеркнул иранский министр.

Спикер израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что Израиль расширяет масштабы действий наземных войск в секторе Газа, не уточнив, имеется ли в виду начало наземной операции. После ударов в регионе пропала связь, интернет работает с перебоями. Общество Красного Полумесяца, ВОЗ и «Врачи без границ» сообщали о потере контакта со своими сотрудниками внутри анклава.

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Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, но представитель ЦАХАЛ Петер Лернер опроверг эту информацию. Движение ХАМАС, из-за нападения которого 7 октября произошла эскалация конфликта, вечером 27 октября сообщило об отражении атак израильской армии на севере сектора Газа.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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