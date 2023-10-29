Раиси заявил, что Иран отказывается слушаться США

Раиси: Иран не последует предостережениям США от войны Израиля и ХАМАС

Иран отказывается следовать предостережениям США от вмешательства в конфликт Израиля с ХАМАС, заявил президент республики Эбрахим Раиси в интервью Al Jazeera.

«Вашингтон просит нас не вмешиваться, одновременно обеспечивая широкую поддержку сионистскому образованию [Израилю], это необоснованное требование», — сказал Раиси (цитата по агентству Fars).

Он подчеркнул, что Тегеран выступает за немедленное прекращение огня в секторе Газа, в то время как Соединенные Штаты и некоторые европейские страны препятствуют этому.

Расчет Вашингтона на создание нового Ближнего Востока ошибочен, Соединенные Штаты никогда не добьются своей цели, считает иранский президент.

На этой неделе глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что США попросили Иран не вмешиваться в войну между Израилем и ХАМАС, так как не хотят распространения боевых действий вне зоны палестино-израильского конфликта.

Позднее министр предупредил, что против Соединенных Штатов могут открыться новые фронты, если те продолжат поддерживать Израиль. «США советуют другим проявлять сдержанность, но они полностью встали на сторону Израиля. Если Соединенные Штаты продолжат то, что они делали до сих пор, то против Соединенных Штатов будут открыты новые фронты», — пригрозил Абдоллахиян.