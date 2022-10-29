Власти сообщили об ударе ВСУ по коммунальному предприятию в Энергодаре

Удар ВСУ пришелся по коммунальному предприятию «Проминь», жертв нет. Мэр Энергодара подчеркнул, что попытки украинских СМИ обвинить ВС России в обстреле предприятия не выдерживает никакой критики

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Энергодару в Запорожской области, пострадал технический парк коммунального предприятия «Проминь», жертв нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Александр Волга.

«В результате обстрела пострадал технический парк нашего коммунального предприятия «Проминь» <...> Попытка украинских СМИ обвинить Вооруженные силы РФ в обстреле коммунального предприятия не выдерживает никакой критики. Мы всеми силами стараемся восстановить «Проминь» и запустить, как можно больше техники для уборки нашего города, чтобы содержать Энергодар в чистоте и порядке», — написал он.

Энергодар — город в северо-западной части Запорожской области Украины, расположен на левом берегу реки Днепр на побережье Каховского водохранилища. В черте города находится Запорожская АЭС — самая крупная атомная энергостанция в Европе.

Власти Энергодара неоднократно сообщали об обстрелах со стороны ВСУ и повреждениях гражданской инфраструктуры. Из-за этого город регулярно остается без света и воды. Так, например, произошло после обстрела 8 октября, когда была повреждена местная ТЭС.

С сентября запорожские власти неоднократно заявляли, что украинская сторона скопила на линии соприкосновения в Запорожской области большое количество войск и техники. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждал, что ВСУ намерены установить контроль над Запорожской АЭС до выборов в конгресс США. Они запланированы на 8 ноября. Как считает Рогов, президенту Владимиру Зеленскому важно показать видимые успехи украинской армии до выборов.

29 октября он в очередной раз сообщил о попытке ВСУ высадить десант в районе Запорожской АЭС. «Сегодня ранним утром, по словам очевидцев, в Энергодаре боевиками Зеленского была предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС», — указал он.