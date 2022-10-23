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В Энергодаре заявили о повреждении гражданского объекта после обстрелов

Александр Волга
Александр Волга (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

В результате обстрелов Энергодара со стороны ВСУ получил повреждения гражданский объект. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга в своем телеграм-канале.

«Воскресное утро началось с обстрела Энергодара. Пострадал гражданский объект. <...> Жертв нет, и это самое главное. Мы все восстановим и построим заново», — написал он.

Как уточнил в своем телеграм-канале замглавы Запорожской области Владимир Рогов, было зафиксировано «три удара по гостинице и один по въезду в город».

«Обстрел велся с противоположной стороны Днепра. По предварительной информации, из натовских гаубиц M777 калибра 155 мм», — написал он. Всего было нанесено более 40 артиллерийских ударов.

Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, регулярно подвергается обстрелам. Стороны обвиняют в обстрелах друг друга. Реакторы самой станции остановили 11 сентября. Из-за обстрелов город регулярно остается без света и воды. Так, например, произошло после обстрела 8 октября, когда была повреждена местная ТЭС. 19 октября город подвергся обстрелу из РСЗО HIMARS.

Теги
Украина Запорожская область Энергодар обстрел ВСУ
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