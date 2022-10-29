Нарусова назвала фейком информацию об уходе с поста сенатора

Член Совфеда Нарусова опровергла информацию об уходе с поста после отъезда Собчак

В Совфеде также опровергли информацию об отставке сенатора Нарусовой. На этой неделе ее дочь, журналистка Ксения Собчак, покинула Россию

Людмила Нарусова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Член Совфеда от Республики Тыва Людмила Нарусова назвала фейком появившиеся сообщения о ее уходе с поста сенатора.

«Это фейк, фейки я не комментирую. Кому-то очень хочется этого», — сказала она в разговоре с «РИА Новости». Она подтвердила РБК, что сообщения о ее уходе с должности не соответствуют действительности. Ранее стало известно, что дочь Нарусовой, журналистка Ксения Собчак, покинула Россию.

В аппарате Совфеда также сообщили ТАСС, что распространяемое в интернете сообщение об отставке Нарусовой является фейком.

Ранее телеграм-канал «Ракова позвонит» сообщил, что на следующей неделе Нарусова уйдет в отставку с поста сенатора. По данным канала, заявление уже написано — его огласят «в ближайшее время».

Срок окончания полномочий Нарусовой в Совфеде — сентябрь 2026 года.

Собчак не стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве Политика

На этой неделе в подмосковном доме Собчак прошли обыски. По данным агентства, в ночь с 25 на 26 октября она выехала в Литву через Белоруссию, предварительно купив авиабилеты в ОАЭ и Турцию, «чтобы запутать оперативников». Позднее власти Литвы подтвердили, что Собчак находится в стране.

Обыски были связаны с делом коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова о вымогательстве 11 млн руб. у гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

Суханов и бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский были арестованы 26 октября сроком на два месяца. Им вменяется п. б ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере), им может грозить от семи до 15 лет тюремного заключения.

Саму Собчак не подозревают по данному делу. «Привлечены по этому делу только два лица. Это мне известно из материалов дела и следствия», — сказал ее адвокат Сергей Бадамшин.