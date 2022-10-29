Черноморский флот отбил атаку беспилотников в акватории Севастополя

Системы ПВО в Севастополе в течение нескольких часов отражали атаки беспилотников. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Все беспилотные летательные аппараты были сбиты. Наши военные по предварительной информации уничтожили в акватории и надводный беспилотник», — написал он.

В посте во «ВКонтакте» губернатор уточнил, что в отражении атак участвовлаи корабли Черноморского флота.

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