Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Черноморский флот отбил атаку беспилотников в акватории Севастополя Политика, 10:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:16
Гимнастка-россиянка завершила карьеру после отстранения из сборной Латвии Спорт, 10:13
Рогов сообщил о попытке ВСУ высадить десант в районе Запорожской АЭС Политика, 10:12
В Сети появилось видео работы ПВО над Севастополем Политика, 10:01
Как открыть счет в Казахстане осенью 2022 года: актуальный гайд Инвестиции, 10:00
Как работают СМИ в регионах на военном положении. Что важно знать Технологии и медиа, 10:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Тоторо-рамен и коктейли из прошлого: что попробовать в Москве на Хэллоуин Стиль, 10:00
МВД объявило в розыск основателя «Диссернета» Заякина и блогера Каца Общество, 09:45
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 09:40
Володин заявил о 336 биолабораториях США, способных создать COVID-19 Политика, 09:30
Глава МАГАТЭ заявил о первенстве России в экспорте ядерных реакторов Экономика, 09:30
Apple удивила рынок на фоне провала бигтеха. Что будет с акциями дальше Pro, 09:07
Топ-10 ставок по вкладам осенью 2022 года Инвестиции, 09:00
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Черноморский флот отбил атаку беспилотников в акватории Севастополя

Глава Севастополя: беспилотные летательные аппараты сбиты, уничтожен надводный беспилотник

Системы ПВО в Севастополе в течение нескольких часов отражали атаки беспилотников. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Все беспилотные летательные аппараты были сбиты. Наши военные по предварительной информации уничтожили в акватории и надводный беспилотник», — написал он.

В посте во «ВКонтакте» губернатор уточнил, что в отражении атак участвовлаи корабли Черноморского флота.

Материал дополняется.

«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter