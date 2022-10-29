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В Севастополе временно перекрыли рейд после атаки беспилотников

Власти Севастополя: паромы и катера не ходят через бухту после атаки беспилотников

Рейд в Севастополе временно перекрыт, катера и паромы не ходят через Севастопольскую бухту. Об этом говорится в сообщении правительства города в телеграм-канале.

«Уважаемые севастопольцы. Временно перекрыт рейд — паромы и катера не ходят. Добраться можно с площади Нахимова и площади Захарова на автобусах», — уточнили местные власти.

Ранее губернатор Михаил Развозжаев ранее сообщил, что корабли Черноморского флота России отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

По его словам, никакие городские объекты в Севастополе не поражены, а ситуация находится под контролем. Он призвал сохранять спокойствие, заверив, что все оперативные службы наготове.

Накануне Развозжаев продлил действие в Севастополе режима желтого уровня террористической опасности до 12 ноября. В Крыму аналогичный режим продлили до 7 ноября.

Теги
Севастополь беспилотники атака Крым
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