В Запорожской области была уничтожена группа боевиков — выходцев из Чечни, воюющих на стороне ВСУ. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов в разговоре с «РИА Новости».

«При нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд», — рассказал он.

По словам Рогова, среди наемников в Запорожье оказалось большое число граждан Польши и Грузии.

В конце октября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал обращение депутата Госдумы Адама Делимханова к сторонникам концепции «чеченского государства Ичкерия» (террористическая организация, запрещена в России) на Украине. Он призвал их «хоть раз принять вызов и выйти против любого чеченского подразделения». По словам главы Чечни, российские военные встретят их «от Лисичанска до Херсона».

В июле в Верховную раду Украины внесли законопроект о признании Чеченской республики Ичкерия. После этого Кадыров заявил, что украинские депутаты потеряли связь с реальностью.

Как отметил глава Чечни, Ичкерии «не существует даже на бумаге». «Ее давно нет. Причем ее ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы, объявившие в 2007 году об упразднении Ичкерии и создании так называемого Имарата Кавказ (запрещенная в России террористическая организация. — РБК). Все, что оставалось в этом проекте Запада, это «телефонный парламент», в который входило полтора человека, но и он был распущен в 2009 году», — пояснил он.