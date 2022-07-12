Кадыров увидел потерю Радой связи с реальностью из-за проекта об Ичкерии

Рамзан Кадыров (Фото: Министерство культуры РФ / Global Look Press)

Депутаты Верховной рады потеряли связь с реальностью, внеся законопроект о признании Чеченской республики Ичкерия, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Тугодумы, заседающие в украинской Раде, окончательно потеряли связь с реальностью. Я, честно, не знал, что у них там дела обстоят настолько плачевно» — заявил Кадыров.

Как отметил глава Чечни, Ичкерии «не существует даже на бумаге». «Ее давно нет. Причем ее ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы, объявившие в 2007 году об упразднении Ичкерии и создании так называемого «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация. — РБК). Все, что оставалось в этом проекте Запада, это «телефонный парламент», в который входило полтора человека, но и он был распущен в 2009 году», — пояснил Кадыров.

Он добавил, что депутаты Рады опоздали с признанием Ичкерии на 30 лет и «нельзя признать то, чего не существует».

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