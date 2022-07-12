Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 58,76 (-3,04) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 58,85 (-2,45) Инвестиции, 16:17
Кадыров увидел потерю Радой связи с реальностью из-за проекта об Ичкерии Политика, 21:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:37
Карпин пожаловался на отсутствие спортивного принципа при введении Fan ID Спорт, 21:31
Infodefensa сообщила о планах Испании передать 10 танков Leopard Украине Политика, 21:26
Уход и доход: как помочь семьям людей с инвалидностью Партнерский проект, 21:21
Уэйн Руни возглавил американский клуб Спорт, 21:12
The Bell узнал о намерении VK купить онлайн-школу Skyeng Бизнес, 21:11
ЕКА решило отказаться от сотрудничества с «Роскосмосом» по «ЭкзоМарсу» Политика, 21:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:56
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 20:55
В МОК назвали личным мнением слова Риди о неучастии россиян в Олимпиаде Спорт, 20:52
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 20:26
В России появится новая автомобильная марка: первые подробности Авто, 20:22
«Нафтогаз» попросил держателей бондов отсрочить выплаты Бизнес, 20:21
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадыров увидел потерю Радой связи с реальностью из-за проекта об Ичкерии

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Министерство культуры РФ / Global Look Press)

Депутаты Верховной рады потеряли связь с реальностью, внеся законопроект о признании Чеченской республики Ичкерия, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Тугодумы, заседающие в украинской Раде, окончательно потеряли связь с реальностью. Я, честно, не знал, что у них там дела обстоят настолько плачевно» — заявил Кадыров.

Как отметил глава Чечни, Ичкерии «не существует даже на бумаге». «Ее давно нет. Причем ее ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы, объявившие в 2007 году об упразднении Ичкерии и создании так называемого «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация. — РБК). Все, что оставалось в этом проекте Запада, это «телефонный парламент», в который входило полтора человека, но и он был распущен в 2009 году», — пояснил Кадыров.

Он добавил, что депутаты Рады опоздали с признанием Ичкерии на 30 лет и «нельзя признать то, чего не существует».

Материал дополняется

Теги
Персоны
Ичкерия Чечня Рамзан Кадыров Верховная рада Украины Украина

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни, в прошлом президент Чеченской Республики

5 октября 1976 года
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter