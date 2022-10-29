Байден заявил о широком масштабе насилия в США из-за политики

Байден заявил о масштабе насилия из-за политики в США после нападения на мужа Пелоси

Нападение на супруга Пелоси было подлым, американцам с разными политическими взглядами следует осудить это преступление, призвал президент США Байден. Он указал, что Пелоси занимает третий по значимости политический пост в США

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В США слишком много насилия по политическим причинам, этому «отвратительному» явлению не должно быть места, заявил президент страны Джо Байден на выступлении перед сторонниками в Пенсильвании. Трансляцию вел телеканал Fox.

«Слишком много насилия, насилия по политическим мотивам, слишком много ненависти, слишком много агрессии», — оценил Байден.

Он назвал подлым нападение на Пола Пелоси, мужа спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. Президент США указал, что нападавший выкрикивал те же слова, что и участники штурма капитолия в январе 2021 года: «Где Нэнси? Где Нэнси?». Пелоси, напомнил он, занимает третий по значимости пост в государственной системе США.

Политический климат в США «разъедается» некоторыми заявлениями представителями Республиканской партии, добавил Байден. Он призвал все стороны выступить против связанного с политикой насилия.

Неизвестный проник в дом Пелоси в Сан-Франциско рано утром в пятницу, 28 октября. Конгрессвумен дома не было, она находилась вместе с охраной в Вашингтоне. Злоумышленник напал с молотком на ее мужа. Пола Пелоси госпитализировали, и, как ожидается, он «полностью восстановится» после нападения, заявил представитель Нэнси Пелоси Дрю Хэмилл. При этом два источника рассказали ABC, что пострадавший получил «серьезные травмы». Пол Супруг конгрессвумен перенес операцию, ожидается, что он полностью восстановится, заверили в офисе Пелоси.

В городской полиции полагают, что нападение не было случайным, преступник, 42-летний Дэвид ДеПейп, специально проник в дом Пелоси.