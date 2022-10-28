Напавший на мужа Пелоси был вооружен молотком

Нападение произошло рано утром в доме семьи Пелоси в Сан-Франциско. Сама спикер палаты представителей была в Вашингтоне, ее муж, по данным источников ABC, серьезно пострадал. Мотивы нападавшего пока неизвестны

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Нападавший на Пола Пелоси, мужа спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси, был вооружен молотком, сообщили источники NBC и ABC.

Неизвестный проник в дом Пелоси рано утром в пятницу. Самой конгрессвумен дома не было, она находилась в Вашингтоне вместе с охраной. Злоумышленник напал на ее мужа.

Пола Пелоси госпитализировали, и, как ожидается, он «полностью восстановится» после нападения, заявил представитель Нэнси Пелоси Дрю Хэмилл. При этом два источника рассказали ABC, что пострадавший получил «серьезные травмы».

Мотивы преступления выясняются. По данным собеседников телеканала, нападение на дом Пелоси было целенаправленным, но нападавший, вероятно, хотел причинить вред спикеру, а не ее супругу.

Расследованием случившегося занимаются ФБР, полиция Сан-Франциско и полиция Капитолия. Президент США Джо Байден позвонил Нэнси Пелоси, чтобы «выразить поддержку», передает Белый дом.

Пелоси — член Демократической партии, первая женщина, возглавившая палату представителей. Ее мужу 82 года, он бизнесмен. Пол Пелоси управляет компанией Financial Leasing Services в Сан-Франциско.

В начале августа Нэнси Пелоси посетила Тайвань — это привело к новому витку напряженности между Китаем, который считает остров своей провинцией, и США. Сама политик объясняла визит желанием поддержать «динамично развивающуюся тайваньскую демократию».

В сентябре она отправилась в Армению, где заявила, что осуждает «незаконные и смертоносные атаки Азербайджана» на приграничную территорию. В Азербайджане подход Пелоси назвали предвзятым и однобоким и предположили, что она хотела получить «поддержку армянского лобби».

8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. Если выиграют республиканцы, полномочия президента-демократа Джо Байдена могут быть существенно ограничены.