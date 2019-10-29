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Политика ,  
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Кремль заявил об отказе Путина реагировать на стрельбу в воинской части
Путин не отреагирует на историю с расстрелом сослуживцев солдатом-срочником в Забайкалье, заявили в Кремле. Там это считают частным случаем, по которому нельзя судить об успехах реформы армии
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Владимир Путин не будет реагировать на случай с расстрелом сослуживцев солдатом-срочником в Забайкальском крае. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Упоминая об инциденте, журналисты спросили у представителя Кремля, говорит ли случившееся о провалившейся реформе армии. Тот отметил, что это частный случай, на основе которого делаются выводы о реформе. «Это совершенно неуместный вопрос», — добавил он.

Затем у Пескова спросили, будет ли на случившееся реагировать Путин. «Нет, президент не будет на это реагировать. Это не вопросы президента», — ответил он.

Общество
Минобороны назвало возможную причину расстрела военных в Забайкалье

Солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь своих сослуживцев 25 октября. Еще двое получили ранения. Инцидент произошел на территории войсковой части 54160 в поселке Горный. СК завел уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Читинский суд 28 октября арестовал рядового на два месяца.

В Минобороны поступок Шамсутдинова объяснили нервным срывом по личным причинам, не связанным со службой. По словам его отца, юноша собирался переходить на контракт, а теперь следствие пытается скрыть дедовщину в армии. Источник «Коммерсанта» отмечал, что солдата могли преследовать из-за его национальности.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Забайкальский край, дедовщина, Владимир Путин, Дмитрий Песков
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