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Баварские союзники Меркель потеряли большинство в местном парламенте
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Баварские союзники Меркель потеряли большинство в местном парламенте
Политика, 05:15
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Баварские союзники Меркель потеряли большинство в местном парламенте
По итогам парламентских выборов в Баварии, впервые в ландтаг прошла антииммигрантская AfD. Победу одержал правящий Христианско-социальный союз. Однако его результат в этот раз стал наихудшим с 1954 года, пишет Spiegel
Фото: Michael Dalder / Reuters

Согласно результатам после обработки бюллетеней в 91 баварском избирательном округе (100% протоколов), победу на парламентских выборах в регионе одержал ключевой партнер Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Германии Ангелы Меркель — Христианско-социальный союз (ХСС), его представляет премьер-министр Баварии Маркус Сёдер. Партия заручилась поддержкой 37,2% избирателей, говорится на сайте местного избиркома.

Подобный результат ХСС, как замечает Spiegel, стал наихудшим с 1954 года. Комментируя это Сёдер, по данным Zeit, заявил, что смиренно принял такие «болезненные» итоги голосования. Прошедший день выборов он назвал «нелегким для ХСС», однако призвал своих сторонников «извлечь из таких результатов урок».

По сравнению с выборами в ландтаг 2013 года, Христианско-социальный союз, как напоминает CNN, в этот раз потеряла более 10% голосов. Тогда за него проголосовали 47,7% жителей, в итоге партия получила 101 из 180 мест в парламенте (для формирования абсолютного большинства ей было необходимо получить 91 мандат). В 2018 году, для этого ХСС надо было занять 103 места в ландтаге (количество мандатов увеличилось до 205). Однако, согласно результатам выборов, представители консервативной баварской партии займут только 85 мест в региональном парламенте.

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Политика

Еще 38 мандатов получила партия «зеленых» (за нее проголосовали 17,5% жителей). Третье место на выборах с результатом 11,6% голосов заняла центристская партия Freie Wähler («Свободные избиратели»), ее представители получат в ландтаге 27 мест. За антииммигрантскую «Альтернативу для Германии» (AfD) свой голос отдали 10,2% избирателей. Она, как отмечает ARD, впервые пройдет в баварский парламент. Ее члены займут в ландтаге 22 места. Столько же мандатов получат представители социал-демократической партии (SPD), еще 11 мест займут члены «Свободной демократической партии» (FDP).

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Ангела Меркель , Бавария , парламентские выборы
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