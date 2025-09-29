Бывшего свердловского вице-губернатора из больницы отправили в изолятор

Олег Чемезов (Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС)

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова после посещения больницы отправили в изолятор временного содержания, сообщила РБК его адвокат Мария Кирилова.

Ему по-прежнему не предъявлены обвинения, он находится в статусе подозреваемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

«После того как скорая госпитализировала Олега Чемезова, его доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. Сейчас мой подзащитный находится в изоляторе временного содержания, — рассказала РБК Кирилова. — Защита полагает, что столь суровые меры не обоснованы в данной ситуации. Более того, задержание Чемезова было произведено по незаконным, надуманным основаниям».

Когда бывшему вице-губернатору изберут меру пресечения, неизвестно, уточнила адвокат. Кирилова отметила, что заключать Чемезова под стражу недопустимо в силу закона, поскольку у него есть тяжелое заболевание, препятствующее нахождению в СИЗО.

О задержании Чемезова стало известно 29 сентября. За несколько дней до этого он был уволен с поста после того, как стал ответчиком по иску Генпрокуратуры о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС». Кирилова уточнила РБК, что бывший вице-губернатор находится в статусе подозреваемого по делу об особо крупном мошенничестве. Дело связано с с субсидиями областного правительства АО «ОТСК» («дочка» «Корпорации СТС»).

Показания на Чемезова и других участников дела дал экс-министр ЖКХ региона Николай Смирнов — он проходит по делу о получении взятки, сообщали E1.ru и источник РБК. Суд в Екатеринбурге сначала арестовал Смирнова, но потом изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.

