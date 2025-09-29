 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Евросоюз частично восстановит санкции против Ирана

Евросоюз восстановит ряд мер в отношении Ирана после задействования Великобританией, Францией и Германией механизма snapback. Санкции коснутся торгового, финансового и транспортного секторов. а также запретов на поездки для физлиц
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Совет ЕС принял решение частично восстановить санкции в отношении Ирана. Об этом сообщается в его заявлении.

«Сегодня Совет ЕС согласился вновь ввести ряд ограничительных мер в отношении деятельности Ирана по распространению ядерного оружия, которые затем были приостановлены со вступлением в силу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки с Ираном) в 2015 году», — говорится в сообщении.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или иранская ядерная сделка, — документ, согласно которому Иран в обмен на отмену международных санкций ограничивает свою ядерную программу, отказавшись от создания ядерного оружия. СВПД подписали в Вене летом 2015 года. Документ одобрен резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН в июле 2015 года. В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из СВПД и введении против Ирана дополнительных санкций. Тегеран еще год соблюдал обязательства, а в 2019 году заявил, что приостановил их.

В заявлении отмечается, что это произошло после того, как страны «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) задействовали предусмотренный договором snapback (механизм, предполагающий восстановление санкций СБ ООН против Ирана).

Меры касаются запретов на поездки для физических лиц, заморозки активов физических и юридических лиц, а также включают в себя санкции против торгового, финансового и транспортного сектора.

Иран сообщил о предложенной Штатами отсрочке санкций в обмен на уран
Политика
Масуд Пезешкиан

Также речь идет о запретах на определенное программное обеспечение, военно-морское оборудование, продажу или поставку золота, других драгоценных металлов и алмазов. Санкции коснутся импорта, закупки и транспортировки сырой нефти, природного газа, нефтехимических и нефтепродуктов и связанных с ними услуг. Помимо этого, меры затронут продажу или поставку ключевого оборудования, которое используется в энергетическом секторе.

Евросоюз вводит также заморозку активов Центрального банка Ирана и крупных иранских коммерческих банков и возобновляет меры по предотвращению доступа иранских грузовых рейсов в аэропорты Евросоюза.

Срок действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или иранское ядерное соглашение) завершится 18 октября 2025 года. 26 сентября Совет Безопасности ООН отклонил внесенную Россией и Китаем резолюцию о продлении его действия. Документ поддержали четыре государства, против высказались девять, еще два воздержались. Эта инициатива рассматривалась как возможность избежать возвращения международных санкций, процесс восстановления которых инициировали Великобритания, Германия и Франция — участники соглашения.

20 января представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи заявил, что в случае запуска процедуры восстановления санкций в Совбезе ООН Тегеран готов выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Иран никогда ни с кем не обсуждал и не разговаривал насчет своего оборонного или военного потенциала. <...> Однако если механизм snapback будет активирован, то наш ответ будет симметричен. У нас не будет причин оставаться в некоторых договорах», — отметил он.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что заявления Ирана о возможном выходе из ДНЯО Москва рассматривает как реакцию на угрозы западных стран возобновить санкционное давление на Тегеран.

Россия «неизменно выступает за укрепление ДНЯО и его дальнейшую универсализацию», уточнили в МИДе; Иран же «свои обязательства по ДНЯО неукоснительно выполняет». «При этом среди его оппонентов и противников хватает тех, кто только и ждет, чтобы Тегеран «промахнулся». Рассчитываем, что их злонамеренные планы не сработают», — рассказали в ведомстве.

