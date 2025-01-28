В МИД России оценили заявление Ирана о выходе из ДНЯО

О возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия Иран заявил на фоне сообщений, что западные страны могут возобновить в Совбезе ООН санкции против него

Виды Тегерана (Фото: Borna_Mirahmadian / Shutterstock )

Заявления Ирана о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Москва расценивает как предупреждение в ответ на угрозы западных стран восстановить международные санкции против Тегерана, — заявили РБК в МИД России.

«Упомянутые вами высказывания иранских представителей необходимо анализировать и объективно оценивать как предупредительный сигнал в контексте тех угроз, которые отдельные игроки на международной арене пытаются ему создать, в том числе открыто рассуждая о нанесении военных ударов по объектам ядерно-энергетической инфраструктуры ИРИ, — пояснили в ведомстве. — Надеемся, что те, кто пытается вытолкнуть Иран из ДНЯО, осознают свою меру ответственности и пересмотрят проводимый ими разрушительный курс».

Россия «неизменно выступает за укрепление ДНЯО и его дальнейшую универсализацию», отметили в МИДе; Иран, в свою очередь, «свои обязательства по ДНЯО неукоснительно выполняет». «При этом среди его оппонентов и противников хватает тех, кто только и ждет, чтобы Тегеран «промахнулся». Рассчитываем, что их злонамеренные планы не сработают», — заявили на Смоленской площади.

20 января представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил журналистам, что Тегеран выйдет из ДНЯО, если западные страны инициируют возобновление международных санкций в Совбезе ООН. «Иран никогда ни с кем не обсуждал и не разговаривал насчет своего оборонного или военного потенциала. <...> Однако, если механизм snapback будет активирован, то наш ответ будет симметричен. У нас не будет причин оставаться в некоторых договорах», — сказал он (цитата по ТАСС).

В декабре 2024 года страны «евротройки», подписавшие иранскую ядерную сделку Британия, Германия и Франция, заявили в Совбезе ООН, что при необходимости, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, готовы инициировать так называемый механизм snapback («быстрое восстановление»), который вновь наложит на исламскую республику международные санкции. Этот механизм прописан в начале соглашения о ядерной сделке (раздел «Применение положений предыдущих резолюций», п. 11). Там сказано, что любое государство-участник может сообщить СБ ООН «о существенном неисполнении обязательств» соглашения, после чего совет может поставить на голосование резолюцию «о продолжении режима прекращения действия положений».