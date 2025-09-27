Иран сообщил о предложенной Штатами отсрочке санкций в обмен на уран

Пезешкиан рассказал, что Тегерану и Вашингтону не удалось достигнуть соглашения по вопросу snapback. По его словам, США предложили Ирану отсрочку в три месяца перед восстановлением санкций при условии передачи стране всего урана

Масуд Пезешкиан (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

США были согласны дать Ирану трехмесячную отсрочку перед восстановлением санкций Совета Безопасности (СБ) ООН при условии передачи всей партии обогащенного урана. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, сообщает иранский канал PressTV. Также об этом говорится на сайте Al Arabia.

«[США] хотят, чтобы мы отдали им весь наш обогащенный уран, а взамен они дают нам три месяца, что в любом случае неприемлемо», — сказал он.

Пезешкиан отметил принципиальное разногласие с США по вопросу snapback (механизм, предполагающий восстановление санкций СБ ООН против Ирана). «Мы достигли соглашения с европейскими сторонами, но американская точка зрения иная... Мы не достигли понимания относительно механизма snapback», — уточнил он.

По его словам, США, скорее всего, могут настоять на возврате санкций через несколько месяцев.

Срок Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или иранская ядерная сделка) истекает 18 октября 2025 года. 26 сентября Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию России и Китая о том, чтобы продлить срок ее действия. За документ проголосовали четыре страны, против — девять, воздержались — две. Эта резолюция была последней возможностью предотвратить восстановление международных санкций, которое инициировали европейские участники иранской ядерной сделки — Великобритания, Германия и Франция. Запущенный ими процесс переходит на следующую стадию 27 сентября.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или иранская ядерная сделка, — документ, согласно которому Иран в обмен на отмену международных санкций ограничивает свою ядерную программу, отказавшись от создания ядерного оружия. СВПД подписали в Вене летом 2015 года. Документ одобрен резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН в июле 2015 года. В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из СВПД и введении против Ирана дополнительных санкций. Тегеран еще год соблюдал обязательства, а в 2019 году заявил, что приостановил их.

20 января представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сказал, что Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если западные страны инициируют возобновление международных санкций в Совбезе ООН. «Иран никогда ни с кем не обсуждал и не разговаривал насчет своего оборонного или военного потенциала. <...> Однако если механизм snapback будет активирован, то наш ответ будет симметричен. У нас не будет причин оставаться в некоторых договорах», — сказал он.

В МИД России заявили РБК, что сообщения Ирана о возможном выходе из ДНЯО Россия расценивает как предупреждение в ответ на угрозы западных стран восстановить международные санкции против Тегерана.