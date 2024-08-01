110 лет назад Россия вступила в Первую мировую войну. Как это было
28 июля по старому стилю, через месяц после убийства австрийского престолонаследника Франца Фердинанда, Австро-Венгрия объявила войну Сербии. В ответ 30 июля Россия, «единая по вере и крови с славянскими народами», объявила о решении начать всеобщую мобилизацию.
На фото: москвичи читают приказ о мобилизации, 1 августа 1914 года. Репродукция 1963 года Н.Пашина.
После отказа России отменить всеобщую мобилизацию Германия сочла это достаточным поводом для объявления войны. Спустя несколько дней войну России объявила и Австро-Венгрия.
На фото: Николай II на балконе Зимнего дворца готовится зачитать манифест о начале войны, 2 августа 1914 года.
На фото: толпа людей перед Зимним дворцом в Санкт-Петербурге во время чтения Николаем II манифеста, 2 августа 1914 года.
На фото: манифестация дворянства и купечества у Зимнего дворца в день объявления о вступлении России в войну с Германией, 2 августа 1914 года.
На фото: манифестующие перед Зимним дворцом в Санкт-Петербурге, 2 августа 1914 года.
На фото: манифестанты смотрят на колонны мобилизованных, уходящих на фронт, 2 августа 1914 года.
На момент вступления в войну Россия отставала от других крупных держав по уровню развития автотранспорта, но была первой в Европе по численности конных войск. После вступления в войну планировалось ежегодно принимать в армию около миллиона лошадей — по одной на пять военнослужащих. Сдавшие лошадь получали за нее плату, размер которой определялся исходя из местных средних цен.
На фото: прием лошадей для действующей армии в первые дни мобилизации, август 1914 года.
Всего за первые две недели войны в Российской империи мобилизовали 3 млн 915 тыс. человек.
На фото: солдаты царской армии отправляются на фронт, 1914 год.
На фото: русская пехота на позиции, 1914 год.
На фото: служивший в Кронштадте русский моряк Александр Давыдов с оружием линкора «Петропавловск», август 1914 года.
Завершив Галич-Львовскую операцию, начавшуюся 18 августа, русские войска с разницей в один день заняли Галич и Львов.
На фото: русские солдаты входят во Львов, 3 сентября 1914 года.
На фото: раненые русские солдаты в палате для выздоравливающих в Царскосельском дворцовом лазарете, открытом императрицей Александрой Федоровной, октябрь 1914 года.
На фото: Федор Шаляпин (в центре в последнем ряду) с персоналом и пациентами лазарета, организованного на средства его семьи во флигеле их дома на Новинском бульваре в Москве, 1914 год.
В августе-сентября русские войска проводили наступление в Восточной Пруссии. После первоначальных успехов двум армиям удалось продвинуться к Кенигсбергу. Однако ошибки командования привели к немецкому контрудару, поражению в битве при Танненберге и отступлению.
На фотографии парад Кавалергардского полка и лейб-гвардии Конного полка в Инстербурге (ныне Черняховск Калининградской области), 1914 года
На фото: первые русские военнопленные стоят в очереди перед перевязочным пунктом после прибытия на железнодорожную станцию Нидерхон, в 150 км к северу от Ганновера, октябрь 1914 года.
На фото: русские солдаты в окопах, октябрь 1914 года.
На фото: грузинские кавалеристы, Тифлис, 1914 год.
На фото: казаки-донцы едут на фронт во время Первой мировой войны, ноябрь 1914 года.
110 лет назад, 1 августа 1914 года, Россия вступила в Первую мировую войну - конфликт, который привел к краху империи и кардинальным изменениям жизни всего ее населения. Какими были первые месяцы многолетней войны — в материале РБК
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