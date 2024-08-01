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110 лет назад Россия вступила в Первую мировую войну. Как это было

110 лет назад Россия вступила в Первую мировую войну
110 лет назад Россия вступила в Первую мировую войну. Какими были первые месяцы конфликта, который привел к глобальным изменениям – в материале РБК
110 лет назад Россия вступила в Первую мировую войну. Как это было

110 лет назад, 1 августа 1914 года, Россия вступила в Первую мировую войну - конфликт, который привел к краху империи и кардинальным изменениям жизни всего ее населения. Какими были первые месяцы многолетней войны — в материале РБК

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